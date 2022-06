Værste årets bedrift i Fredrikstad

Det var tre nominerte til prisen Årets bedrift. Fredrikstad Dyrehospital, Norxe og Værste. Men det var sistnevnte, med administrerende direktør Trond Delbekk i spissen, som kunne løfte hedersbeviset og konstatere at ambisjonen om å løfte det tidligere industriområdet til en levende bydel blir satt pris på.

Stolt markedsdirektør

Markeds- og forvaltningsdirektør i Værste AS, Øivind Kvammen, er stolt av arbeidet bedriften har lagt ned så langt.

– Det var en helt fantastisk god følelse å få denne prisen. Når det er sagt var vi ydmyke i forhold til de andre nominerte. Med Fredrikstad Dyrehospital, som er et av landets ledende veterinærklinikker, og Norxe som selger prosjektorer til verdensmarkedet, blir man rett og slett imponert over hva disse bedriftene presterer.

Markeds- og forvaltningsdirektør i Værste AS, Øivind Kvammen. (Martin Næss Kristiansen)

– Vi er jo i den heldige situasjonen at hele byens befolkning ser hva vi driver med, og kan følge prosjektene våre. Uten tvil, vi er en gjeng i Værste AS som er kjempestolte i dag, avslutter Kvammen. Som om cirka 2,5 år kan være med å innvie de nye prosjektene Værste Syd og Værste Nord. I området ved gangbrua på Kråkerøy er arbeidet allerede i gang med å reise 100.000 kvadratmeter som kommer til å romme leiligheter, kontorer og handelshus.

[ Nå har Værste fått «prikken over i-en» ]

Tidligere prisvinnere:

1978 Borg Marketing, 1979 Kreditkassen, 1980 Gunnar Nilsen, 1981 Leif Stene Johansen, 1982 Sparebanken Fredrikstad, 1983 Sesam- Service Ringen AS, 1984 Euronight – Waterbed Vannsengen AS, 1985 Fredrikstadmessen, 1986 Hotel City, 1987 Loyds Industrier AS, 1988 Brynildsen Fabrikker AS, 1989 Knut Syversen AS, 1990 Mascot Electronic AS, 1991 Jackon AS, 1992 Gaarder Sport AS, 1993 Terje Høili AS, 1994 Micro 80, 1995 ASK, 1996 Gullsmed Truls Ambjørnsen, 1997 Balaklavas Gjestgiveri, 1998 Engelsviken Canning, 1999 Torvbyen, 2000 Kronos Titan AS, 2001 Skolt Auto AS, 2002 Bård Eker Industrial Design AS, 2003 Fredriksstad Blad AS, 2004 Sleipner Motor AS, 2005 Beer Steen AS, 2006 Loyds Industri AS, 2007 Projectiondesign AS, 2008 Boomerang AS, 2009 Prediktor AS, 2010 Stabburet AS, 2011 Fredriksborg AS, 2012 Interbok Sverre Johnsen AS, 2013 Wik & Walsøe AS, 2014 Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS, 2015 Høiax, 2016 Unger Fabrikker, 2017 Solid Gruppen, 2018 Stene Stål Gjenvinning, 2019 Europris AS, 2020 Backe Østfold AS.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

ÅRETS BEDRIFT FREDRIKSTAD

Hensikten med prisen `Årets bedrift` er å skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet, samt gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter. Blant kriteriene for nominasjonen er god lønnsomhet og solid markedsposisjon eller sterk vekst innenfor sitt markedsområde. Prisen har blitt delt ut siden 1978, og er et samarbeid mellom Fredriksstad Blad og Fredrikstad Næringsforening.

Kilde: Fredrikstad Næringsforening

---