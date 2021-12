Her får ikke elbiler lenger stå gratis over natta

Endringene i Fredrikstad kommunes parkeringsregulering ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet for 2022.

En av justeringene er altså at det fra og med 1. januar blir innført p-avgift for elbiler i parkeringshusene i Apenesfjellet og St. Hansfjellet mellom midnatt og klokka 6 om morgenen.

Prisen i dette tidsrommet blir 26 kroner per time, det samme som for øvrige biler, i henhold til parkeringstakstene for 2022.

Resten av døgnet vil det være gratis å sette fra seg elbilen i disse p-husene, dersom man har en autoparkavatale for elbil i appen Fredrikstad P, opplyser Fredrikstad kommune på egne nettsider.

De som ønsker å lade på dagtid, må likevel betale for dette.

Fra samme dato må elbileiere også betale for å parkere bilen i grønn sone (gateparkering), med samme timepris som på nattetid i p-husene.

