Slik holder du deg varm i kulda

Når gradestokken kryper nedover og nærmer seg ti minus, er det ikke bare-bare å holde seg varm når man er ute. Det erfarer blant annet leder for Barnas Turgruppe Nedre Glomma, Live T. Bratlie. Men det er som regel ikke barna som blir kalde først.

– Vi er generelt flinke til å kle på barna. Det jeg opplever er viktigst, er at vi voksne også kler oss godt, så vi ikke ødelegger for barna på tur fordi vi fryser, sier hun.

Varm jakke er ikke nok

Er man på tur, er det fint å ha med varm drikke - om det er te, varm saft, buljong eller kakao.

– Også er det ekstra viktig å huske på å ekstremitetene tørre og varme, altså hender, føtter og hode. Det hjelper ikke å ha en kjempetykk jakke, hvis du har ikke har lue og votter. Har du kalde og kanskje klamme eller fuktige føtter i tillegg, er det oppskriften på å bli kald, råder hun.

En måte å holde seg god og varm på, er å være i bevegelse.

– Foreldre kan bli med og leke med ungene, og ikke stå og se på og hutre, råder hun.

– Generelle råd om bekledning, er å ha ull innerst, kle seg i lag på lag, og i plagg som i størst mulig grad transporterer vekk fukt, og som isolerer godt mot kulda.

– Luft er god isolasjon

SINTEF-forskerne Julie Renberg og Øystein Wiggen forsker begge på arbeidsfysiologi med bekledning og aktivitet i kulde som spesialfelt.

De forteller til SINTEF sine nettsider at det å holde seg varm i kulda, kan by på utfordringer. Spesielt med tanke på føttene. Rådet til forskerne er derfor å ha store nok vintersko. Gjerne med god plass til to par sokker og ullsåler. Men skal du sitte i en varm bil på vei til tur, bør du ha enkle tursko på vei opp, så kan du bytte til varmere sko når du kommer fram. Hvis du blir svett på føttene på vei til tur, har du allerede skaffet seg et kuldeproblem før turen starter.

– Og sørg for å ha nok plass i klærne, siden luft er god isolasjon. Tettsittende og trange klær isolerer dårlig, og man får ikke full effekt av lag på lag prinsippet hvor det er isolerende luftlag mellom hvert plagg, sier Renberg.

På overkroppen er det lagbekledning som er nøkkelen til en god opplevelse utendørs, i følge forskerne.

– Flere tynne lag er mer funksjonelt, og kan også gi mer isolasjon, enn få og tykke. Det gir også muligheten til å justere antall lag etter behov.

Rådet om luft gjelder også for sko: Vinterskoene bør ha plass til både ullsåle og ullsokk, og fortsatt ha plass til luft, og de må ikke være for tette.

Fem tips for minus 10

Live T. Bratlies beste tips til å holde varmen i kulda - både på tur og ellers - kan gjøre hverdagen litt mer komfortabel:

Kle deg i ull. Det er viktig å ha ull helt innerst, for bomull og mange andre tekstiler transporterer ikke vekk fukt. Kle deg i flere lag. Klær er ikke varme i seg selv, det luften mellom lagene, som er varm. Bytt ut skosålen med en ull-såle. Det får man kjøpt mange steder i dag. Pass på at skoene holder seg tørre. Sherrox til barna er lurt i slaps og mild-vær, men vil fort bli klamme og dermed kalde, i mange minus. Bruk hansker / votter og lue, som sammen med føttene er der vi mister mest varme. Vær i bevegelse, bli for eksempel med barna på leken i stedet for å stå og se på.

