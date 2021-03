Nakstad mistenker luftsmitte etter flere smittede etter trening i Østfoldhallen

Overfor Dagbladet trekker den assisterende helsedirektøren fram at når man puster veldig kraftig i forbindelse med trening, så kan det frigjøres små dråper som blir hengende igjen i lufta.

– Det kan være en forklaring på at man kan bli smittet også etter at vedkommende har forlatt stedet, nemlig at det henger igjen slike små dråper med viruspartikler som kan smitte deg, sier Nakstad til avisa.

Han understreker at luftsmitte er en mer aktuell problemstilling med mer smittsomme virusvarianter.

Torsdag opplyste Fredrikstad kommune at det er registrert seks smittetilfeller som kan spores tilbake til trening i Østfoldhallen 9. februar. Tilfellene knyttes til fire forskjellige lag som ikke hadde trening samtidig.

Ifølge Fredriksstad Blad har antallet smittede som kan knyttes til dette utbruddet økt til 14 per fredag formiddag. Åtte av disse har skal selv ha vært i hallen, mens seks er nærkontakter.

Kommuneoverlegene i Fredrikstad opplyser ifølge avisa at det er snakk om et mutert virus, og mener det har spredd seg via kontaktsmitte, altså at flere personer har berørt de samme tingene som en smittet.

