«Tusen takk til fagarbeidere og assistenter»

Marius Raae og Kristin Gjerløw

hovedtillitsvalgte for utdanning og oppvekst



I Fredrikstad er det flere tusen som daglig står i fronten i skoler, barnehager og på SFO. Uten beskyttelse, men full av kompetanse, omsorg og bekymringer for våre barn. Selv om det er langt ifra nok ønsker vi å si…



Tusen takk for den fantastiske innsatsen dere gjør i skolene, barnehagene og på SFO.



Tusen takk for at dere setter barnet først og står i fronten sammen med mange andre.



Tusen takk for at dere er bekymret for barna våre og kollegaene deres når hverdagen i skole, SFO og barnehage blir satt på hodet.



Tusen takk for at dere trøster og viser omsorg for de som virkelig trenger det i en tid med mye ensomhet, redsel og bekymringer for morgendagen.



Tusen takk for at det er dere som åpner dørene og armene når alt lukkes ned og mange andre kan ha hjemmeundervisning og hjemmekontor.



Tusen takk for at dere tar et skritt frem, når mange andre ønsker å ta et skritt tilbake.



Tusen takk for at dere skinner sterkest når det er som mørkest.



Det er tusenvis som gjør en stor og uselvisk innsats som titusenvis bør være evig takknemlig for!



Tusen hjertelig takk!



