Mona Vauger

Ordførerkandidat Hvaler Arbeiderparti

Hvaler Arbeiderparti sier ja til fremtidige generasjoners tilgang til Hvalernatur. Vi har alle våre egne strender, følelsen av sitt eget svaberg og sin egen sti, som gir oss lykke i hverdagen og i ferietiden. Det er viktig at alle får del i dette fellesgodet, at alle kan kan få den gode følelsen på sitt svaberg, på sin sti eller på sin strand. Politikerne i kommunen må være klar over dette, og ikke la seg friste av kortsiktig inntjening og lykke for noen få som får bygge ut, på bekostning av langsiktig lykke for alle.

Det er ingen motsetning i det å forvalte naturen vår på en klok måte og det å fremme øøkt tilflytting av unge mennesker og flere arbeidsplasser. Men utviklingen må styres og planlegges slik at vi når de målene vi øønsker. Å si ja til alt, er en strategi som er svært dårlig egnet som styringsverktøy. Det er viktig at politikerne er bevisst hvilke verdier og opplevelser som vi har her ute. Hvalers innlandsnatur, miljøø og kystkulturelle arv er våre og bør vektlegges. Å bygge ned naturen vil være noe som vil gjøre at vi kan miste noe av det som skal være grunnlaget for både vekst og arbeidsplasser i fremtiden. Vi må se hvilke behov vi som kommune har og ikke la utbyggingsaktørene legge premissene. Å verne om naturen gir også ringvirkninger gjennom bedre folkehelse som gir samfunnet store inntekter i et langsiktig perspektiv.

Hvaler Arbeiderparti har gjennom flere perioder stått oppreist i kampen om hvordan arealene på Hvaler skal brukes, både i saker som gjelder brygger, hytter, hus og det å hindre privatisering. Vi holder det vi lover og vi går til valg på at vi ikke skal åpne for ny hyttebygging. Vi vil ha mindre privatisering og mer fri ferdsel. Våre barnebarn og etterkommere skal også kunne vandre på sin sti, finne sitt svaberg og sitte på sin strand.