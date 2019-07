Terje Larsen

Møklegård

Været de siste dagene har gjort at utfarten til badestrendene har vært enorm. I Foten har hver flekk blitt benyttet. Parkeringsvaktene har også hatt sitt å stri med, for gule lapper var festet på mange biler.

Ved stupebrettene og flåtene har det vært et yrende liv. Ungene, og mange voksne har storkost seg i det varme vannet. Det er hoppet, stupt og mange varianter av forsøk på "dødsing". At det har godt bra synes jeg er et mirakel, med så mange i vannet samtidig.

Derfor etterlyser jeg badevakter. Det finnes badeverter, men de er bare å se bak disken. Jeg regner med at det kanskje er det samme som badevakter, men da burde de også vise seg ute. For det er vel slik for badeverter/badevakter at sikkerheten bør prioriteres. Kanskje mangler de kompetanse, så jeg foreslår at de følger med på TV-serien Baywatch.

Jeg har besøkt Foten flere ganger i det siste med mine barnebarn. De har også spurt hvorfor ikke det er noen badevakter å se. Når de er på for eksempel Ingierstrand og Vervenbukta er det flere badevakter tilstede.

Tidligere sommere var Røde Kors tilstede og det kjentes som en trygghet. I Foten henger det blå flagget oppe, så derfor mener jeg at det skulle være en selvfølge med synlige badevakter tilstede.

Om det er Fredrikstad kommune eller vertskapet som svikter skal være usagt. En av Østfolds største badestrender bør oppfylle dette med respekt for seg selv. Mange drukningsulykker har vi hørt om på TV i sommer, men heldigvis er det tross alt gått bra i Foten. Sesongen er ikke over, så det er ennå tid til endringer.