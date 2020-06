«Det handler om å rope høyt at det er helt greit å være seg selv»

Hege Hansen

Fredrikstad - blogger: hegeslillerom, skeiv mamma

Det her er kommentarer jeg får ene og alene fordi jeg elsker en dame.

Det her er fra mennesker som har et behov for å fortelle meg at jeg ikke er bra nok .

… og det kommer flere i uka. På mail, innboks og i kommentarfelt.

De har et behov for å fortelle meg at jeg er ekkel .. og ugress som skal skilles fra gresset?

Og at jeg er pervers..

Nei, jeg tenker ikke beklage til noen for at jeg er et normalt menneske med helt normale følelser. Jeg har evnen til å være glad i andre mennesker, og jeg har mot til å leve som den jeg er. Jeg har verken rosa boa eller enhjørninger løpende rundt i hagen, selv om hagen min er full av farger. Og hvorfor? Fordi det gjør meg glad. Den eneste tingen ved meg, som plager mange av dere, er at jeg er lesbisk. Og hvorfor flere av dere skal bruke så mye energi på å fortelle meg at det ikke er greit, det forstår jeg ikke. Og jeg håper av hele mitt hjerte at ingen av dere har barn som en gang trenger støtte for å være seg selv.

Jeg kan fortelle dere noe, alle dere som maser om at Pride er ekkelt og kvalmt og at vi roper ut at vi skal være så spesielle! Det er ikke det det handler om. I det hele tatt. Det er noe du ikke har skjønt og nå skal jeg prøve å forklare det så tydelig jeg kan.

Mennesker med en annen legning blir; Trakassert, hetset, mobbet, banket og slått ned, torturert og fengslet. Forfulgt og drept. Til og med i Norge opplever homofile og lesbiske hat. Mer enn mange «vanlige» tror. Mennesker blir tvunget til å være enn annen enn seg selv, og homoterapi er fortsatt lovlig. Det er så mange damer og menn som lever som skjult homofil og lesbisk og som ikke tør å stå fram. Mange pga fordommene vi har i samfunnet vårt i dag, i 2020 i Norge.

Det gjør meg så utrolig sint å høre om barn som blir fortalt at følelsene deres ikke duger. At de ikke kan være som de er, og blir truet med både helvete og dommedag. Ingen har rett til å fortelle et menneske at dem ikke er bra nok. Vi har en plikt, som voksne mennesker, til å si fra når urett skjer. Vi har en plikt til å si fra når noen lider pga andre mennesker, og vi har en plikt til å hjelpe hverandre. Pride handler om å synliggjøre fordommer, og å vise støtte til de som ikke tør være seg selv. Det viser at vi er mange som støtter og som heier på nettopp… kjærligheten. For det er bare det det dreier seg om.

Les også: «Jeg fikk melding fra en ung kristen mann hvor det stod at jeg var en skam for hans Norge»

Det er nettopp bare det pride handler om. Kjærlighet!

Det handler om å rope høyt at det er helt greit å være seg selv. Vi feirer de som har gått foran oss og kjempet før oss, og vi kjemper videre for alle som trenger det. Pride feires ikke for å gi heterofile et ubehag, men for å spre kunnskap om at vi alle bare er mennesker. Vi går ikke i tog for å gjøre noen ille til mote, men for å markere med glade farger og glade mennesker at vi er her, og vi støtter deg som trenger det. Vi kjemper for et mangfold, for inkludering og for retten til å være seg selv. Og fordi det fortsatt i 2020 er utrolig mange som trenger at vi kjemper for dem.

Vær synlig, og vær stolt !