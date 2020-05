«Jeg fikk melding fra en ung kristen mann hvor det stod at jeg var en skam for hans Norge»

Hege Hansen

Nylig fikk jeg en melding fra en ganske ung kristen mann, som fortalte meg at jeg var en skam for hans Norge. Hans Norge? Ganske imponerende å ha enerett over landet vi bor i syns jeg. Han henviste til både Visjon Norge, og til unge kristne Tik-tokere som tydeligvis drar homohat til et nytt stadium. Jeg fikk høre at min legning bare er i mitt hode, jeg smitter andre til å bli lesbiske ved å ha den bloggen her, og jeg var generelt en helt grusom person som ikke fulgte Guds ord.

Først ble jeg lattermild. Så ble jeg sint. Hvem i alle dager kan si sånn til et annet menneske? Det her er mennesker som har mange følgere og som har mange unge og barn som ser opp til dem. Det her er mennesker som er et forbilde for noen. Er det så enkelt i dag, med dagens digitale media, at hvem som helst kan si hva som helst til hvem de vil?

Jeg tenkte å la det seile sin vei, som med så mye annet. Men nei! Det her er ikke greit, og jeg har ikke tenkt å la det forbigå i stillhet. Vi har en høy selvmordsrate i Norge. Det er forsket på at homofile, lesbiske og trans personer er mange av de som tar livet sitt i ung alder. Og ord gjør vondt. Ord sårer og skader.

Jeg fikk en melding her for litt siden. Og den vil jeg snu litt på. Det er vanskelig nok å være ung i dag, om ikke voksne mennesker ( som burde hatt både livserfaring og fornuft), ikke klarer å godta unge mennesker som de er. Som ikke klarer å akseptere at vi er ulike. Å være homofil er ikke et valg. Hvis det hadde vært et valg, så tror jeg faktisk mange hadde valgt det bort. For hvem ønsker frivillig å få hat og hets rettet mot seg kun fordi de elsker «feil» kjønn? Hvem vil føle seg annerledes?

Hva er det som gjør at verden er på vei til å snu? Når homofile sier det er verre i dag enn for 20 år siden så må det ha skjedd noe et sted. Og jeg lurer på om den digitale verden har skylda for noe av det. Det er ikke lett for foreldre å følge med på alt ungene gjør på nett. Det er ikke like lett å oppdage at noen blir mobbet, eller er den som mobber. For det her, de meldingene jeg får, er mobbing. Det er hat og hets i høy skala. Og du kan sikkert tenke at jeg har bedt om det, som velger å være synlig lesbisk, men det er jeg ikke enig i. Men jeg takler det. Jeg takler det, men hva med alle de som ikke gjør det. Hvor det kanskje bare er dråpen på mye annet?

Hva skjer om en 13 åring som er usikker på seg selv og sin egen kropp får sånne meldinger? Eller får høre av helten på TikTok at homofile bør brenne i helvete? Hører du noe mange nok ganger, så kan du begynne å tro på det. Og i et ungdomssinn så skjer det mye. I en verden hvor alt skal være så jævla bra hele tiden, så er det vanskelig fra før av å noen gang føle seg bra nok. Hva da, om du har foreldre som har disse meningene, eller helten og forbildene som de drømmer om å være som? Hva da?

Hva skjer med det barnet? Hva skjer med den ungdommen når han skjønner at han ikke klarer å gjøre noe med de følelsene. At det er sånn han er. Hvordan skal han da klare å finne mot og styrke til å være stolt av seg selv, og godta at han er som han er?

Jeg blir så sint, og det som provoserer meg enda mer, er at disse kaller seg kristne. Hanevold og kaller seg kristen. Hvor mye kristent er det å ikke akseptere andre mennesker? Har Gud lagd feilvarer, og er det oss? Er det oss som skal bort så bare de «perfekte» heterofile er igjen? Det er plass nok til alle, og det er rom nok for å akseptere alle. Det finnes ingen feilvarer.

Skjerp dere. Uansett hvem du er og hva du tror på, så har du ingen rett til å si til andre at dem ikke er bra nok som dem er. Absolutt ingen rett. Du har ingen rett til å plante mer usikkerhet hos noen som er usikre fra før, og du bør være deg bevisst på at du er et forbilde.

Jeg skal avslutte med et bibelvers, fra Matteus 7,12, som er hva jeg forbinder med kristendommen: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot dem». Tenk på det, og vær snill. Det er det man kommer lengst med her i verden!