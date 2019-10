Endelig har Arbeiderpartiet bestemt seg.

Partiet er ikke lenger til å misforstå i spørsmålet om storfylket Viken. Ap går nå helhjertet og tydelig inn for å avvikle sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud fylker hurtigst mulig. Det var på tide, for det har helt til de aller siste dagene hersket til dels stor usikkerhet om hvor Ap kom til å lande i dette viktige spørsmålet. Nå er all tvil feid til side. Også Arbeiderpartiet sier Nei til Viken!

De klareste Viken-motstanderne, Senterpartiet og SV, gjorde det nemlig svært bra i fylkestingsvalget nettopp fordi de var så klare og tydelige og prioriterte kampen mot Viken aller høyest i valgkampen. Dette fikk begge godt betalt for. Særlig Senterpartiet som doblet antall stemmer siden forrige valg etter en strålende valgkamp. Arbeiderpartiet fikk tilsvarende svi, fordi de også i denne saken var vage og utydelige.

Men nå taler de rødgrønne samarbeidspartnerne Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne med en og samme tunge. Viken skal så å si bare fungere som et slags fylkes-forretningsministerium de to neste årene. Kostbare og langsiktige investeringer som nytt, flott Viken- fylkeshus i Sandvika, blir lagt på is. I 2021 sender det rødgrønne flertallet en søknad til Stortinget om å oppløse hele Viken og i første omgang gå tilbake til de gamle fylkene. Det er så en får lyst til å rope høyt hurra! Selv om et endelig vedtak avhenger av et rødgrønt flertall i neste stortingsvalg.

Den politiske fornuften og Norges mer enn 1000 år gamle demokratiske tradisjoner har seiret. Folk her i landet liker ikke å bli herset med, og lokalt folkestyre og sjølråderett er ikke bare tomme slagord og begreper fra EF-kampen på 70- tallet. Nordmenn er vant til og har lang hevd på å ha et ord med i laget i all slags styre og stell. Vi har tradisjon for medbestemmelse helt fra de lokale tingsystemene i sein jernalder og de store regionale, nesten nasjonale tingene i Vikingtida. Vi vil delta. Vi vil bli hørt. Ingen ble verken spurt eller hørt om Viken. Storfylket ble tredd nedover hodene på folk.

Det er bra for lokaldemokrati og medbestemmelsesrett at Arbeiderpartiet nå snur i så å si alle de store sentraliseringssakene som den blå borgerlige regjeringen har fremmet jevnt og trutt de siste årene. Mantraet har vært at de nye gigantiske enhetene skal bli mer robuste. Heldigvis lar ikke folk flest seg lure så lett av fine ord. De har skjønt at Nærpolitireformen har blitt en Fjernpolitireform. Nedlegging av lokale sykehus og helseforetak, utdanningssteder, våre tradisjonsrike tingretter og viktige lokale forsvarsanlegg vekker harme overalt. Ordet robust er i ferd med å bli et hult, latterlig skjellsord.

Senterpartiet har hele tida vært forbilledlig tydelig imot denne sentraliseringen. Nå kommer altså Arbeiderpartiet heldigvis diltende etter. Partiet har for lengst måttet bite i seg at gratis skolemat ikke ble noen vinnersak i valget. Også i miljø- og klimaspørsmål har Arbeiderpartiet vært vaklende, uklare og lite fengende. Der har Miljøpartiet de Grønne vunnet store skarer av velgere over hele landet, og partiet er i ferd med å bli like stort som FrP på meningsmålingene! Klima- og miljøspørsmål har kraftig vind i seilene, og særlig de unge presser hardt på for å få troverdige og bærekraftige løsninger. Også her har åpenbart Arbeiderpartiet mye å lære fram til neste valg.

Det skal bli spennende å se hvordan vårt største parti klarer å takle å bli holdt i øra fra Rødt og SV på venstresiden og samtidig få til et helt nødvendig desentraliserings- samarbeid med Sp framover. Partiet må også tolerere uvante miljø- og klimautfordringer fra Miljøpartiet De Grønne. Her har dessuten partiet et mistenksomt LO på skulderen.

Men loddet er kastet. I Oslo har et krevende samarbeid som inkluderer MDG fungert i fire år allerede. Nå skal nesten alle de største byene her i landet styres av et slikt rødgrønt flertall. Også vår egen by. Fram til stortingsvalget i 2021 blir dette den store svenneprøven for et fra før relativt maktarrogant og meget styringssterkt Arbeiderparti. Lokalpolitikken blir ikke kjedeligere i tida som kommer, snarere tvert imot.

