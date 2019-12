«Adopter en sti og ei strand»

Gunn Hedberg

Styreleder Papperhavn Velforening

Papperhavn Velforening rydder hvert år stranda i Kuvauen. Samtidig renser vi vekk busker langs stien og rydder rundt grunnmuren til steinhoggersmia. Dette blir gjort på dugnad. Totalt bruker vi rundt 40 timer i året på dette. Fordelt på alle medlemmene blir det få timer på hver.

Hvaler (og Fredrikstad for den saks skyld) har mange velforeninger. Vi oppfordrer dere til å gjøre det samme: «adoptere» en sti og ei strand. Da tar velforeningen på seg ansvaret for å gjøre det, til allmenn nytte og glede. En eller to fellesdugnader i året, pluss at noen med jevne mellomrom tar med seg en pose og samler søppel som driver i land.

Vår erfaring er at det i seg selv holder stranda og stien i orden. Når besøkende opplever at alt er rent og ryddig, kvier de aller fleste seg for å legge igjen søppel. Tidligere var det i hvert fall vanligere i Kuvauen. Samtidig får kommunen og Nasjonalparken frigitt midler til å restaurere stier. Mange er mer eller mindre skadd etter høstens regnskyll.

Når det er for glatt å gå i fjellet og på svabergene, trenger vi stiene. Beste forebyggende medisin som finnes!

Les også: Hvaler snur i Aktiv på Dagtid-saken