Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien.



Hellebergstien tar oss ut til Nesveien, som vi følger mot sør. I krysset ved Søndre Ås gård svinger vi inn til venstre og går opp bakken, forbi noen bolighus. Deretter tar vi av fra veien, inn på en bred sti mot nord. I den lune sørhellinga nedenfor fjellet kikker en blåklokke optimistisk fram inne mellom brunt høstløv. Også en gul Skogsveve står i full blomst og nekter å gi slipp på sommeren. Stien får etterhvert blå og grønne merker som vi følger oppover mot toppen. Inne i dypet av skogen kryper grønn mose oppover trestammene. Brunt høstløv ligger i tykke lag på bakken, og ved en fjellknaus kikker friskt grønne blåveisblader fram som bevis på et lunt mikroklima og kalkrik grunn. Fra trærne kommer lyden av regn, og vi får noen kalde dråper ned i nakken.

Hva gjør vel noen drypp i nakken om man er godt kledd? Selv på dager med typisk «østfoldvinter» er det godt å komme seg ut – for så å kose seg inne igjen. Foto: Linken Raeng

Stien som går opp over åsen tar oss gjennom mosekledde klover og bartreskog, over åpne flater med mange høye løvtrær og forbi større dammer av leire. Det siste stykket oppover mot toppen blir stien litt kronglete på grunn av en bekk som renner liflig ned over stokk og stein; her er det greit å være godt skodd!

Vi passerer et nedrast tårn og en velbrukt leirplass ved en kjempestor flyttblokk. Litt lenger framme ligger fjorden deilig blå bak trærne, og snart har vi slått oss ned på en luftig knaus for å nyte utsikten over vestre del av Jeløy. I sør ser vi havet blinke under morgensolen. Langs kyststripa strekker de lange, fuglerike grunnene i Rambergbukta naturreservat seg ut i møte med fjorden, og rett nedenfor åsen ligger Nes Camping med alle vognene stablet sirlig på rekke. Over vannet ser vi mot tettstedene Horten, Holmestrand og Tofte, og mot blånene lenger inne i landet. I øyeblikket ligger Skrimfjella i Buskerud omringet av tåke; fjelltoppene stikker opp fra skylaget som sukkerkuler på en kake. Mot nord bader Kolsås i rødlig vintersollys.

God tur!

Turfakta

Lengde: 2,5 km

Turen er egnet for førlige folk i alle aldre. Uegnet for barnevogner, de minste blir med i meis. Blå- og grønnmerket sti gjennom skog. Grusvei. Enkel rasteplass. Stor flyttblokk. Utsikt.

Tips! For den som liker litt klatring, kan returen gå ned langs stien i fjellsiden i vest, og da innom grotten som finnes her. Se www.norgeskart.no og www.turkart.no for en oversikt over området.

Veibeskrivelse

Kjør til Moss og følg skilting til Jeløy. Følg fv. 313 over kanalen og et stykke opp i bakken, ta så til høyre. Følg skilting mot Jeløy kapell og Nes. Følg veien utover og ta til venstre i krysset ved skilting mot Nes, og sving deretter inn mot friluftsområdet. Følg veien innover til den første parkeringsplassen. UTM 33 Ø 252646 N 6601872.

Turen begynner med å følge Hellebergstien østover, tilbake til Nesveien.







Denne turen gir deg både trolsk skog og vidåpne landskap. Foto: Linken Raeng