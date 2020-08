Mannen ble nylig dømt i Fredrikstad tingrett for tre tilfeller av grove narkotikaforbrytelser, som samlet gjelder oppbevaring av 2.410,29 gram amfetamin, 17,38 gram kokain, 208,34 gram MDMA (ecstasy), 958,6 gram marihuana og 4.694,92 gram hasj.

Stoffet ble funnet på mannens bopel i Fredrikstad 16. mai 2018, 30, august 2018 og 25. juni i år. Han har tilstått og erkjent straffskyld. I tillegg er dommen basert på politiets rapporter om ransaking og beslag og laboratorieundersøkelser av Kripos.

Spredningsfare

50-åringen forklarte at han hadde fått penger fra et hussalg, og at han brukte disse pengene til å kjøpe inn narkotikaen til eget bruk.

Retten festet imidlertid ikke lit til at han hadde til hensikt å bruke alt stoffet selv, på grunn av mengden stoff og at det var forskjellige typer narkotika. Dette medførte stor spredningsfare, som må få betydning for straffutmålingen, mente retten, som samtidig påpekte at det ikke ble ført bevis for at tiltalte har drevet med videresalg.

Lang straff

Mannen forklarte også at alt stoffet ble kjøpt inn i forkant av den første ransakingen, men ble ikke trodd på dette. I så fall måtte store mengder narkotika ha gått under snuta på narkotikahunden som deltok i to forskjellige ransakinger samt gått politiet hus forbi i de grundige søkene som ble foretatt.

Retten anså som formildende omstendigheter lang saksbehandlingstid, mannens tilståelse og at han var samarbeidsvillig da han ble pågrepet.

Straffen satte retten til slutt til fire års fengsel, hvorav ett år gjøres betinget med to års prøvetid. I tillegg fikk han inndratt en digital vekt og må betale 8.000 kroner av sakskostnadene.

