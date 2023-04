Tommy Tokyo nominert posthumt til Fjordingpris

De fire første nominerte er klare i kategorien Årets norske album, melder Norsk Americana Forum, som står bak Fjordingprisen.

Emma and the Karidotters album "» Hello I'm Embla», som tidligere denne måneden vant Spellemann i countryklassen, er nominert. Det er også Benedicte Brænden for tredjealbumet «Raging River», og gruppen Silver Lining for «Go Out Nowhere», som også var Spellemannsnominert i countrykategorien.

Den fjerde nominerte er Tommy Tokyo, som gikk bort i mars 2022 – bare 50 år gammel. Han rakk akkurat å spille inn det som skulle vise seg å bli hans siste plate, et dobbeltalbum med 20 låter for å markere hans 20-årsjubileum som artist. Utgivelsen ble sluppet i oktober i fjor i samråd med hans familie, under en tittel som rett og slett ble «Tommy Tokyo».

– Etter min mening finner vi noen av hans fineste innspillinger her, sa produsent Gøran Grini til NTB, og fortalte at den siste miksen lå i innboksen hans samtidig som dødsbudskapet kom. Det var til låten «New Parts», og handlet rett slett om å klare å overleve lungesykdommen. Men Tommy Lorange Andersen døde på sykehuset mens han ventet på lungetransplantasjon.

«Vakker avskjed med en unik stemme», skrev Aftenposten, mens Dagbladet konstaterte «Hjerteskjærende» om hvordan Tommy Tokyo «skildret sin egen vei mot døden». Nå kan Tommy Tokyos siste plate vinne den siste prisen for ham som tidligere var nominert til fire Spellemannpriser i rockeklassen – og vant en av dem, i 2012 for «And the Horse Came Riderless»

Fjordingprisen skal dele ut priser også til Årets artist, Årets låt, Årets nykommer, Årets utenlandske album samt en ærespris, når arrangementet går av stabelen på Aladdin Scene i Halden 20. mai.

Samtidig med prisutdelingen presenteres også et bredt utvalg av norske americanaartister på flere Halden-scener fredag og lørdag. Blant annet blir det en egen konsert med Signe Marie Rustad.