Stiller ut verdens fremste kjendiser

Det var litt tilfeldig at Rune Hellestad, som flyttet fra Hammerfest til Fredrikstad da han var tretten, plukket opp et kamera for første gang.

– Det var en venninne av meg som gikk på fotolinja på Glemmen, i 1990 blir det vel da. Jeg var 22 år da jeg søkte og kom inn der. Så det er ikke sånn at jeg ble født med kamera i hånda akkurat. Men jeg fikk kjapt smaken for det.

Siden fulgte fem år i Göteborg, en jorda rundt-reise, et møte med hans fremtidige kone og deres beslutning om å bo et år i London. Der fikk han delta på en fotomesse.

– Der ble jeg plukket opp av Vanessa Kramer, en av toppsjefene i Corbis. Corbis var verdens nest største bildebyrå, eid av Bill Gates. Det var ren flaks at hun var der, og likte bildene. Så, det var egentlig det. Det var sånn jeg kom inn i hele den pressegreia i London.

Den beste jobben Hellestad har hatt, er da han og resten av pressefotografene fikk fotografere Barack Obama på nært hold, da han talte på G20-møtet i 2009. – Vi var kanskje fire meter fra han, hørte han tale i tre kvarter, og fikk fotografere hele greia i fantastisk bra lys. (Rune Hellestad)

Storbyfotografen

Det ene året ble til sytten. Corbis ble senere til Getty Images, og Hellestad fikk fotografere alt fra store musikk- og filmfestivaler, til begivenheter av de sjeldne. Som besøk av Dalai Lama. Eller Nelson Mandela fra talerstolen.

– Jobber du for et bildebyrå, da har du access til stort sett hva du vil. I hvert fall i et såpass stort bildebyrå. Da var det ikke så mange fotografer, det var analogt, og da måtte man være dyktig.

Fra hjemmet sitt på Kråkerøy forteller han om livet som fotograf i en storby.

– Når du fotograferer kjendiser omtrent daglig, da... Det betyr ingenting. Men bildene betyr noe, de betyr like mye nå som for 25 år siden, og vil bety like mye om 25 år også. Bildet har alltid vært fokuset. Som Penelope Cruz, hvor mange har jeg ikke fotografert henne? 12, 15, 20? Samme med Leonardo DiCaprio eller Tarantino eller Brad Pitt.

Han blir altså ikke starstruck, med unntak av to ganger, da.

– En jeg er glad jeg har fått fotografert, er Jack Nicholson. Det var i 2009, tror jeg. Da ble jeg starstruck. Eller da jeg fikk De Niro, Scorsese og Pacino sammen, tre av mine helter. Når de tre kommer inn i rommet sammen, og vi fotografene er bare noen meter unna. Det er spesielt.

Hellestad er opptatt av å finne de riktige utsnittene, og vil gjerne at de blir som portretter. Her har han fotografert Rihanna under BBC Radio 1 Weekend i London i 2012. (Rune Hellestad)

Viser frem kjendisene i Fredrikstad

Han har fotografert alt som kan krype og gå av mennesker med kjendisstatus. Fire amerikanske presidenter, Michael Jackson, Boris Johnson og Arnold Zwartsenegger syklende på hver sin sykkel. Hellestad har mang en gang vært på rett sted til rett tid.

Men det er en han er ergrer seg over at han ikke fikk fotografert.

– The one that got away, er definitivt David Bowie live. Han fikk en kjærlighet på pinne i øyet i Oslo, før han skulle til Roskildefestivalen. Det fikk jeg aldri fotografert. Det er mange sånne hendelser. Men det kan jeg ikke gjøre noe med nå, da.

Nå jakter han på Joe Biden. I mellomtiden inviterer han til utstilling i Overlyssalen på Fredrikstad Bibliotek, lørdag 25. september klokken 11.00 - 18.00, og søndag 26. september klokken 12.00 - 17.00. Der vil det være mulig å få en smakebit på det store stjernelivet.

Angelina Jolie og enda flere kjente fjes kan du se utstilt i Overlyssalen 25. og 26. september. (Rune Hellestad)