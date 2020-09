Kontroll på brann i Gamlebyen: Én person fikk mindre skader

Brannvesenet jobbet i halvannen time for å hindre spredning av brannen i et hus i Gamlebyen, hvor fire personer raskt ble evakuert. Én person hadde mindre brannskader og ivaretas av helsepersonell.

Nødetatene fikk før klokka ett onsdag melding om brann og kraftig røykutvikling i et trebygg i Voldgaten. Klokka 14.37 opplyser politiet at mannskapene har kontroll på brannen og at det drives etterslokking, ifølge NTB.

– Det er kontroll og drives etterslokking og restverdisikring. Det er ganske store vannskader nedover i etasjene, sier operasjonsleder Svein Wolle i Øst politidistrikt til NTB.

Flammer på hustak

– Vi fikk melding om at det var observert flammer på et hustak, og dette er jo i et område med trehus og vernet bebyggelse. Nå jobber vi fortsatt med å hindre spredning av brannen. Vi har oversikt, men ikke kontroll per nå, sa brannvesenets vaktleder Espen Stabell til Demokraten kl. 13.50.

Politiet ba publikum holde avstand slik at nødetatene fikk jobbe uhindret.

Beboere i området ble oppfordret av politiet om å lukke vinduer og dører for å hindre at røyk kom inn. Det ble også gjennomført evakuering av folk fra tilstøtende bygninger.

Politiet sier det er for tidlig å slå fast årsaken til brannen, som oppsto i en loftsleilighet.

Ble vitne

Raymond Myhre var en av de forbipasserende i det nødetatene ankom. Han forteller til Demokraten hvordan han opplevde situasjonen:

– Jeg så kraftig røykutvikling, og brannbilen drev og rigget seg til med tilkobling av slanger og så videre. Etter hvert begynte de å spyle taket fra stigebil, før jeg så en person som kom ut med brannskade på armen. Veldig mange stimet til for å følge med, men jeg opplevde at folk var flinke til å flytte seg og ta hensyn da de fikk beskjed om det, sier Myhre, som filmet fra stedet.

