Har du søppel som skal på fyllinga, er det i morgen du bør gjøre det, oppfordrer Frevar-sjefen

Av: Arne Børresen

Hellström mener selv en fridag som Kristi Himmelfarts-dag med en påfølgende inneklemt dag kan være årsaken til at køen til tider stod fra Titangata, via Øraveien over i Løytnant Donsvei og fram til Frevar-porten i Habornveien store deler av fredagen. Likevel er ikke dette den eneste dagen med lange køer for å få kvittet seg med avfall.

Bruk langdagene

Nils Johansen fra Kråkerøy var en av mange som ble sittende fast fredag formiddag.



– Klart dette er veldig irriterende. Jeg for min del har ikke mer enn en halvtimes lunsjpause. Vanligvis trenger jeg heller ikke mer for å levere søpla hit ut ettersom jeg jobber her på Østsiden, men nå risikerer jeg vel lønnstrekk. Dette kommer jo til å ta minst halvannen time, humret Johansen mens han stod fast i køen utenfor Titans fabrikkbygninger.

Frevar-direktør Fredrik Hellström legger ikke skjul på at han forstår folks frustrasjon.



Jeg stod selv i kø i en time og et kvarter lørdagen for 14 dager, forteller Frevar-direktør Fredrik Hellström som oppfordrer folk å benytte langdagene på tirsdag og torsdag istedet. Foto: Hermund L. Kjernli/arkiv



– Jeg har ingen problemer med å beklage at vi til tider har lange køer, men så må man huske på at vi har en ekstraordinær situasjon i disse koronatider. For vår del slipper vi kun inn mellom fem og ti biler i slengen, avhengig av hva slags avfall man har med. Når det hoper seg opp, vinker vi dem med hage- og kvistavfall ut av køen. Det hjelper jo litt. Men alt i alt er det ganske uforutsigbart her for tida; du har dager hvor det nesten ikke er kø – og andre dager hvor det er lange køer. Jeg stod selv i kø i en time og et kvarter lørdagen for 14 dager siden, forteller Hellström til Demokraten.



– Hva er ditt tips til publikum som vil unngå å stå i kø?



– Det må være å bruke langdagene på tirsdag og torsdag. Da er det vanligvis mange færre her enn på for eksempel en lørdag, sier Fredrik Hellström.