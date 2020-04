– Nå er det et forbud mot store idrettsarrangementer, festivaler og konserter fram til 15. juni. Det forbudet forlenges nå fram til 1. september, sa kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at regjeringen og helsemyndighetene vil komme med en todelt beslutning.

Avgjørelsen om at arrangementer med over 500 deltakere forbys fram til 1. september, er den første beslutningen.

Det betyr at store arrangementer som Øyafestivalen, Norway Cup og Stavernfestivalen må avlyses.

– Det er ingen lett beslutning å ta, men det er en nødvendig beslutning. Vi kan ikke ha store arrangementer som kan bidra til mer smitte som vil gå ut over liv og helse, sa Raja.

Han opplyste samtidig at en beslutning om arrangementer med under 500 deltakere vil komme torsdag i neste uke.

– Det vil ikke si at det er tillatt med de andre arrangementene, men det vil si at beslutningen om arrangementer med 0 til 500 personer vil bli tatt på torsdag, presiserer Raja.

Ifølge kulturministeren er årsaken til den todelte beslutningen at Folkehelseinstituttet har bedt om mer tid for å kunne ta en godt faglig forankret beslutning for de mindre arrangementene.

