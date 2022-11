Om lefse som bamsemums – og andre bjørnedrapshistorier

Av: Ida Skjerden, Aktivt Rovdyrvern

Har du fått med deg myndighetenes og Norges jeger- og fiskerforenings (NJFF) systematiske drap på sterkt truede bjørner? Bjørn er en av de fem store rovviltartene i Norge som står på rødlista, de står i fare for å bli utryddet og trenger særlig beskyttelse. Derfor har vi rovviltprioriterte områder, tror du kanskje, for å ta vare på dem. Men nei, slik er det ikke i realiteten, dessverre.

Bjørn ligger langt under bestandsmålet. Stortinget har bestemt at det skal være 13 ynglinger av bjørn i året. Vi ligger på kun åtte. Vi hadde ca. 160 bjørner i landet ved forrige telling, men jeg antar at det ligger under dette nå etter sommerens og høstens utskytinger. Denne ‘forvaltningen’ er ikke forenlig med levedyktige bestander av bjørn i Norge. Selv om vi ligger under bestandsmålet på bjørn, bestemte faktisk rovviltnemndene at bjørner skulle drepes på lisensjakt, også i år, i tillegg til de som er drept på skadefelling i sommer. Lisensjakta i Norge er fra 21. august til 15. oktober.

Kan det i det hele tatt kalles jakt når dyret ikke har en sjanse? Det blir vel ren nedslakting, egentlig.

Hele 859 bjørner er skutt i Norden i høst, 622 av dem i Sverige. Dette er et rent ressentiment mot den skandinaviske brunbjørnbestanden, som er sterkt truet fra før, den er på rødlista til Artsdatabanken. Bjørn er totalfredet i Norge siden 1973. Hvem skulle tro det? Det er ingenting som tyder på det i Norge.

Hvem er det som vil drepe og utrydde bjørner i Norge? Er det beitedyreiere, jegere, eller grunneiere med jaktrettigheter, NJFF, eller kanskje alle de nevnte gruppene? Rovviltnemnda i region 6 er i hvert fall ekstra hissige på å utrydde bjørner. De fikk mast seg til at KLD nedjusterte terskelen for å skyte binne med unger fra juli i år. Denne nemnda vil også at binner skal kunne drepes på vårsnø. Etter å ha ligget i hi hele vinteren skal binna altså bli drept i det hun stikker snuten ut av hiet. Hun kan jo umulig å ha rukket å sette tennene i noen sau eller rein på tidspunktet, men region 6 ønsker å drepe truede bjørner forebyggende. Ja, du leste riktig, forebyggende!

Ida Skjerden, dyre- og naturverner, psykologspesialist og styremedlem i Aktivt Rovdyrvern. (Privat)

En har også bondeorganisasjoner som vil at ei binne i Trøndelag skal drepes før hun går i hi. Hun heter NT125, la oss kalle henne Ursula, eller Freya, kanskje. Hun skal ha forsynt seg av frittgående sauer uten tilsyn i Snåsa. Binner skal ha en særlig beskyttelse nettopp fordi bjørner er så langt under det såkalte bestandsmålet. De er dessuten ganske stedsbundne i motsetning til hannbjørner som streifer mer. Det ble søkt om skadefelling av Ursula/Freya 8 ganger før Statsforvalteren sa ja. Vanligvis gis skadefellingstillatelsene fredag kveld over telefon med umiddelbar virkning, så dette var noe uvanlig, men sikkert fordi det nettopp dreide seg om ei binne. Jegerne greide å drepe en hannbjørn i stedet. De drepte ‘feil’ bjørn. Ifølge rovviltforskriften skal det dreie seg om en reell og bestemt skadegjører. Dette drapet var således klart i strid med rovviltforskriften og med Naturmangfoldsloven.

Den 25.05. drepte en reineier ei binne med to unger i Lierne i Trøndelag. De ble drept fordi de åt på et reinkadaver. Det var ikke påvist at denne binna var reell skadegjører. Saken ble anmeldt, men er så vidt jeg vet blitt henlagt. Politiet har ikke gitt tilbakemelding til anmelder.

Den 08.08. ble en bjørn drept i Tana i Finnmark, og det ble påberopt nødverge. Saken er henlagt, intet straffbart bevist. Det er det som skjer i de aller fleste anmeldte tilfellene av faunakriminalitet og illegal jakt i Norge, også på truede rovvilt. De fleste ulovlige drapene på rovdyr blir nok aldri oppdaget.

Den 02.09. ble det drept en bjørn i Snåsa. Det ble funnet 4,5 kilo lefse i magen hans. Det var ingen spor av byttedyr i magen på denne bjørnen, den hadde ikke krummet et hår på noen sau. Det er ikke lov å legge ut åte til rovdyr. Det var visst vanlig tidligere å lokke til seg bjørn med lefse foran viltkamera i dette området, ifølge Statens naturoppsyn. Kanskje det er blitt vanlig igjen? Enkelte skyr ingen midler for å skyte og drepe truede rovdyr. Om det går med en sau eller to i forsøket, spiller visst ingen rolle. Rovdyrene risikerer å bli nærgående hvis det legges ut åte og det gir jegerne enda en grunn til å drepe dem. Åte kan også lokke til seg andre rovdyr som vanligvis ikke oppholder seg i området og som ikke er såkalt skadegjørere. Disse kan risikere feilaktig å bli drept.

Før bjørnene går i hi skal de spise seg opp og legge godt på seg, så de har noe å tære på gjennom vinteren. Våre bjørner er blitt stresset og jaget rundt i denne viktige opplagsnæringsperioden.

Denne bjørnen ble, rett etter at den var drept, vist fram til en lokal barnehage, med pinne i munnen. Uverdig, uanstendig og umoralsk på alle måter. Dette føyer seg inn i NJFFs kampanje rettet mot barn, kanskje i den hensikt å påvirke dem til et dehumanisert og korrumpert forhold til andre levende vesener og venne dem til at det liksom er naturlig å drepe utrydningstruede dyr. Det å se kosebamsen in natura; blodig, fornedret og myrdet bare for gøy, kan nok være støtende og skremmende for mange barn og for denne avskyelige praksisen får altså NJFF 1,5 millioner kroner i støtte.

Den 06.09. ble det drept en hannbjørn i Snåsa på skadefelling. Han ble drept ved hjelp av løshunder etter at et viltkamera hadde fanget opp bilder av bjørnen.

Den 09.09. ble det drept en hannbjørn i Namsos på skadefelling.

Den 28.09. i år ble en bjørn drept i Engerdal. Den var nummer 3 av 5 bjørner på lisenskvote i Hedmark. På lisensjakt er det ikke engang nødvendig at bjørnen har drept noen frittgående beitedyr som trasker rundt på skjeve bein i ulendt terreng uten tilsyn. Det er nok at rovdyra fins der de, og ikke tamdyrene, hører hjemme – ute i naturen. Lisensjakt er ren troféjakt, eller rekreasjon og friluftsopplevelser, som NJFF kaller det. Som vi har sett beholder jegeren skinnet når bjørnen er skutt og de kan selge kjøttet som kuriøs, ‘eksotisk’ mat.

[ – Natur over hele verden går tapt og vi er på full fart mot stupet, uten bremser. ]

Den 08.10. ble det drept nok en hannbjørn, denne gang ved Evenstad, en ung gutt på 195 kilo. Han ble sendt til Øyer for å bli til burger. Det finnes faktisk noen som spiser bjørnekjøtt, som synes det er stas å spise utrydningstruede dyr, selv om de er fulle av bly. Dette skriver seg fra utslipp og blyholdig ammunisjon som brukes i jakt. Rovdyra får det i seg gjennom å spise skadeskutte/skutte åtsler eller ved at de selv er blitt skadeskutt. Mange ville dyr som blir obdusert viser seg å ha gamle skuddskader. Vi kan bare forestille oss hvilken lidelse disse dyrene har gått gjennom før de blir drept. Det anslås at minst 1200 elger blir skadeskutt under jakta hvert år ifølge SSB. Jakt og fangst skal skje uten at dyret utsettes for unødige lidelser. Bare nevner det.

Dette bildet stemmer ikke helt med informasjonssjef Farstad i NJFFs påstander i debattinnlegg av 14.10. i Ringsaker blad, om at NJFF kun jakter etisk; på ‘høstbare’ arter der det er et overskudd å høste av og at de ‘høster med måte’. Trær felles, sopp sankes, korn, bær og frukt høstes, dyr drepes. Sånn. Kall ting for dets rette navn. Rødlistede truede arter er ikke ‘høstbare’, kan jeg da opplyse Farstad om. Dette er likevel troféjakt som omfavnes av NJFF. Deres medlemmer jakter på de utrydningstruede artene ulv, gaupe, jerv og bjørn med foreningens velsignelse. Farstad tar også Naturvernforbundet til inntekt for sitt syn. Det antas at dette er en ubegrunnet påstand. Det forventes at Naturvernforbundet med respekt for sine medlemmer og for sitt hovedanliggende, naturen, går ut og tilbakeviser dette.

Bruk av løshund i jakt på bjørn er heller ikke forenlig med etisk jakt. Rovviltet blir svært stresset, omringet, revet og bitt, av jämthunder og gråhunder som er spesialtrent på å ta bjørn og andre rovdyr. Jaktleder Sveen sier at det nettopp var bruk av løshund som bidro til drapet på bjørnen i Rendalen, se under. Det er blitt stadig vanligere å bruke løshund på jakt. Før var det unntak, nå er det blitt regelen. Kan det i det hele tatt kalles jakt når dyret ikke har en sjanse? Det blir vel ren nedslakting, egentlig?

Den 12.10. ble det skutt og drept en hannbjørn på tre-fire år, nord i Rendalen. Da var kvoten på tre bjørner i Hedmark oppfylt. Oppland har ei kvote på fire bjørner.

Før bjørnene går i hi skal de spise seg opp og legge godt på seg, så de har noe å tære på gjennom vinteren. Våre bjørner er blitt stresset og jaget rundt i denne viktige opplagsnæringsperioden. Dette er også i strid med dyrevelferdsloven. Ville dyr skal ikke unødig stresses og forstyrres, og særlig ikke i sine naturlige habitater. Der bør de få være i fred.

Skal bjørnene som fortsatt lever få lov til å sove trygt i sitt lune hi uten å risikere å bli drept i det de myser mot vårsola etter en lang vinter? Skal binner få være i fred med ungene sine? Eller skal NJFF og andre særinteresseorganisasjoner i ro og mak få lov til å utrydde rovdyra fra norsk natur?

