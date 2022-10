Influensavaksinen redder liv og helse

Av: Per T. Lund, farmasøyt og adm. direktør i Apotekforeningen

De siste tre årene har det knapt vært influensa i Norge. Gode rutiner for hygiene, mindre reiseaktivitet og mindre fysisk kontakt gjorde tiden med pandemi nesten influensafri.

Nå er de fleste av oss heldigvis tilbake til normalen, og trolig har vi glemt noen av de gode rutinene. Influensaen vender mest sannsynlig tilbake i vinter, og FHI frykter den kan bli kraftigere enn på lenge.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, tar influensavaksinen i løpet av høsten. Anbefalingen er å ta vaksinen i løpet av oktober og november.

Mer enn hver fjerde nordmann, omtrent 1,6 millioner innbyggere, tilhører grupper som har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Den største gruppen er dere som er over 65 år. Anbefalingen gjelder også gravide etter tredje måned og personer som lider av astma, diabetes, hjerte- og karsykdom, og enkelte andre sykdommer. Ifølge helsemyndighetene dør omkring 1 000 personer av influensa i Norge hvert år. Et enkelt lite stikk kan redde liv.

Det er et lite stikk for deg, og et stort stikk for folkehelsen!

I tillegg oppfordres helsepersonell til å ta vaksinen. For meg er det en selvfølge at alle som er i tett og jevnlig kontakt med eldre og syke gjør det vi kan for å begrense smitte ved å ta vaksinen.

Du som ikke er i noen av risikogruppene bør også vurdere å vaksinere deg. Får du influensa, risikerer du en ukes tid under dyna, og du kan også komme til å smitte andre – kanskje noen som tåler sykdommen dårligere enn du gjør. Dette er noen av de gode grunnene til at mange bedrifter også velger å tilby sine ansatte influensavaksinering på jobben.

De fleste apotek tilbyr i høst vaksinasjon, uten behov for resept fra en lege. Dette kommer i tillegg til at kommunene skal tilby influensavaksinering til alle som er i risikogruppene. Slik ønsker apotekene å bidra til at vaksinasjonsdekningen i befolkningen øker. Jeg oppfordrer alle i risikogruppene, og gjerne andre også, til å ta influensavaksinen i høst.

Influensavaksinen reduserer risikoen for å bli alvorlig syk, for å bli sengeliggende og for å smitte andre. Det er et lite stikk for deg, og et stort stikk for folkehelsen!

Per T. Lund, farmasøyt og adm. direktør i Apotekforeningen. (Kubrix_Film&Foto)

