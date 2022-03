Unge har for lite kunnskap om psykisk helse

12. mars 2020 stengte Norge ned. Vi ble tvunget til å isolere oss fra hverandre, vi måtte ha minimal sosial kontakt, og flere begynte å kjenne på de negative sidene ved sin egen psykiske helse. Man ser at innlegg på sosiale medier blir fylt opp med fokus på dårlig psykisk helse, spesielt blant unge. Det er bra med mer fokus på psykisk helse men det holder ikke. Vi trenger mer kunnskap!

Når man ser tall som at tre av ti jenter i videregående opplæring melder om et høyt nivå depressive symptomer, og at fem prosent av barn og unge under 18 år får behandling i psykisk helsevern, så er det åpenbart at unge i dag sliter. Da må vi se på at vi unge har altfor lite kunnskap om psykisk helse. I 2020 tok 639 mennesker selvmord i Norge. Det er 639 mennesker som kanskje kunne hatt en bedre sjanse på å overleve ved bedre kunnskap om psykisk helse.

I dag, hvor vi lever i en verden med pandemi, isolasjon og krig, har psykisk helse aldri vært viktigere å snakke om. Vi unge har altfor lite kunnskap om hva psykisk helse er, og hva som egentlig foregår inni en person som sliter. Vi har vokst opp uten obligatorisk læring om psykisk helse i skolen, men vi blir fortalt at vi må snakke om psykisk helse, si ifra hvis vi sliter, og snakke med noen.

Men hvem skal vi snakke med? Hvis vi er heldige nok til å ha helsesykepleier på skolen, så er hen til stede kanskje to dager i uken. Hvordan skal hen kunne snakke med alle elevene som trenger det, når det går mellom 300 og 1.000 elever på skolen?

Vi må sørge for at alle skoler har en helsesykepleier på skolen hver dag, og at den kan henvise til BUP, DPS og psykolog. Samtidig som vi passer på at skolesystemet ikke lar de som sliter falle ut. Dette er bare noen av mange ting vi kan gjøre for å bedre den nasjonale psykiske helsen.

Vi må også lære om psykisk helse fra barneskolen av. Ungdomstiden er da de fleste begynner å slite. Da er det veldig viktig at man vet hva man skal gjøre, hvordan man skal få hjelp og at du ikke er alene om å slite. Dette er et alvorlig problem. Et problem som ødelegger for så utrolig mange. Å slite med psykisk helse er utrolig vanskelig, og det hjelper veldig lite at man ikke har den infoen man trenger om psykisk helse. Vi trenger endring, og vi i AUF krever det nå!

