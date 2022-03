Opprydding i borgerlig taxi-kaos

Av: Nils Kristen Sandtrøen og Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet

Flere steder er det kaotiske tilstander i drosjenæringen etter at den gamle høyreregjeringen tvang igjennom et ukontrollert frislipp. Kun i løpet av siste året er det utstedt 4.600 nye drosjeløyver i Norge. Det har gitt overkapasitet i byene. Med så mange drosjeløyver blir det mindre inntjening for hver drosje, og man må ta mer for hver tur for at det skal lønne seg å drive.

Mens mange i distriktene opplever derimot at det har blitt vanskeligere – for ikke å si umulig – å få drosjebil på kveldene, om nettene eller i helgene.

Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Hver fjerde drosje fikk bruksforbud etter en storkontroll i Oslo og på Romerike i begynnelsen av oktober sist høst. Derfor tar Ap/Sp-regjeringen nå nye grep:

Den gamle høyreregjeringen fjernet mange av kravene, blant annet takskiltet. Drosjene blir da til forveksling lik vanlige personbiler. Takskiltet skal gjeninnføres.

Det stilles krav om kompetanse for løyvehavere. Den forrige regjeringen fjernet nesten alle krav, dermed kunne alle som ville søke om løyve og få det. Det er en dårlig politikk hvis man ønsker en seriøs drosjenæring.

Alle som får drosjeløyve må kunne stille med bankgaranti.

Alle drosjer skal ha taksameter. Det er viktig for å sikre mulighet for kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring.

Ap ser på yrkessjåfører som en yrkesgruppe med selvsagt rett til å kunne leve av jobben sin og ha familie, hus og hjem. Men presset på arbeidsforhold og lønninger peker mot et nivå hvor sjåføryrket i fremtiden blir umulig å leve av. Denne utviklingen vil vi bruke regjeringsmakten vår til å stanse. Bonus for kundene er at de får et bedre, billigere og et mer seriøst taxi-tilbud.

