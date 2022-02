Til kamp for å stanse frislipp: – Drosjenæringen blør

Drosjenæringen og dagens regjering er på linje før en varslet høringsrunde: Det må ryddes opp i bransjen og frislippet av løyver må stanses.

– Etter frislippet er det ikke lenger driveplikt og døgndrift. Tettstedet Son er et eksempel på et sted hvor kundene ikke lenger er garantert å få taxi når de er i stort behov for det, sier Bent Skogli.

Skogli har selv vært drosjeeier siden 1984, er daglig leder i Halden Taxi, leder av taxiforbundet i Østfold og styremedlem i taxiforbundet sentralt.

Da nye reguleringer for drosjenæringen trådte i kraft fra 1. november i 2020, startet utviklingen som dagens regjering og den etablerte drosjenæringen nå vil ha slutt på.

– Frislippet undergraver den snuoperasjonen som drosjenæringen over mange år har stått for, når det gjelder å rydde opp i egen næring, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Kjerstin Wøyen Funderud (Sp), og legger til:

– Vi vil ha seriøse yrkessjåfører, uavhengig av om løyvene er norske eller ikke, som betaler skatter og avgifter, sikrer trygghet for kundene og som opererer innenfor et lovverk og i kontrollerte former, sier hun.

Vi kunne få melding: «Dement mann, 80 år, se etter ham». Da gjorde 120 biler det. Sånn er det ikke lenger. — Thomas Jacobsen, styreleder i Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg

Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud (Sp, til venstre) og bystyrerepresentant og stortingsvara Elin Tvete (Sp) besøkte fredag Taxisentralen i Fredrikstad for å få innspill til kampen de står sammen med næringen om. (Martin Næss Kristiansen)

Konsekvenser av frislipp

Sammen med bystyrerepresentant og stortingsvara Elin Tvete (Sp) besøkte Funderud fredag Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg for å få innspill til kampen de står sammen om.

Hovedproblemene med frislippet, mener de, er at en skjev konkurransesituasjon gjør det vanskeligere for den etablerte drosjenæringen og deres sjåfører å drive på heltid. Og at det fører til dårligere sikkerhet for kundene – i form av manglende drosjeberedskap, ren fysisk trygghet i bilene og økonomisk i form av prispressing og forsikringsmessige forhold.

– Aktørene konkurrerer ikke på like vilkår. For eksempel styrer app-selskapene prisene etter etterspørsel, noe som gir store variasjoner. App-selskapene opererer ikke med makspris. En slik konkurransesituasjon, som Norge er i ferd med å få og som vi allerede har i Oslo, har ikke gjort det billigere eller tryggere for kundene noe sted i verden, mener Bent Skogli.

Minst like bekymret er de for kundenes trygghet i et mindre regulert, men nødvendig, transporttilbud.

– Før frislippet hadde fylkeskommunene et maksimalt antall løyver. Det innebar kjøreplikt, altså drosjeberedskap til enhver tid, også på bygdene. Beredskapen er viktig for dem som plutselig må ha transport til lege- eller tannlegevakt, sykehuset og andre nødvendige ærender og behov for helsehjelp. Ikke for at du skal kunne ta deg en øl og la bilen stå. Det er ikke den beredskapen vi kjemper for, sier daglig leder Stian Enghaug i Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg, og forklarer:

– Motytelsen for monopolet vi hadde, var kjøreplikt og gratis beredskap. Nå er et reelt scenario at en alenemor med akutt sykt barn og i behov av drosje først ikke får tak i en bil. Gjør hun det, risikerer hun at transporten blir mye dyrere enn den hadde trengt å være. Og blir hun utsatt for noe i den bilen, kan det være vanskelig å spore sjåføren.

Vi er redd for at vi etter hvert ikke kan drive med dette på heltid. Det er problemet når noen får lov til å kjøre bare litt. — Stian Enghaug, daglig leder i Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg

Hans Ingvald Røed har lang fartstid som drosjeeier. Her utenfor Taxisentralen på Rolvsøy i Fredrikstad. (Martin Næss Kristiansen)

Hans Ingvald Røed forteller hvordan en regulert drosjenæring også kunne bidra til trygghet på andre måter. Han har vært drosjeeier siden 1986 og driver fem løyver.

– Med kjøreplikten og dermed beredskapen, som den seriøse, ordinære drosjenæringen hadde tidligere, var vi på mange måter politiets ekstra sett med øyne der ute hvor ting skjer. Politiet ringte ofte raskt hit etter at det hadde skjedd noe i byen, for det var stor sjanse for at en av våre sjåfører hadde fått det med seg og kunne hjelpe med å oppklare. Vi var i felt og alle bilene var tilknyttet sentralen og datasystemene her, sier han, før styreleder Thomas Jacobsen i Taxisentralen skyter inn:

– Vi kunne få melding: «Dement mann, 80 år, se etter ham». Da gjorde 120 biler det. Sånn er det ikke lenger.

– Med flere «løse» sjåfører – hvem skal de ringe til, spør Røed, og påpeker:

– Utenlandske app-selskaper er underlagt de samme reglene som oss, men mange følger dem ikke og det kontrolleres heller ikke. Ordinær, norsk drosjenæring blør. Vi frykter enda mer for framtiden, sier Røed.

Det betyr at de i verste fall frykter for drosjesjåføryrket som en fulltidsgeskjeft.

– Vi er redd for at vi etter hvert ikke kan drive med dette på heltid. Det er problemet når noen får lov til å kjøre bare litt, sier Stian Enghaug.

– Jeg har tidligere stått mange netter uten et eneste oppdrag, men har likevel hatt mulighet til å drive en grei og levelig forretning, påpeker Røed.

Ut på høring

De er også kritiske til nye krav til nye sjåfører.

– Nå er det lettere å få løyve, men vanskeligere å få lov til å kjøre. Vil du bli taxisjåfør, er det ikke nok å ha hatt førerkortet i to år. Du må også kjøre opp på nytt – med fullt utstyrt taxi. For mange kreves en dagsreise for å kunne gjennomføre noe sånt. Og strykprosenten er så stor at du vil ikke tro det, ettersom en del av oppkjøringen og kravene til kompetanse ikke er relevante, mener Bent Skogli.

– Hvor stor er strykprosenten?

– Jeg tror faktisk den er på rundt 50 prosent på landsbasis, svarer han, og legger til:

– Hvis jeg vil ha en ny sjåfør, går det et halvt år før vedkommende er på plass. I tillegg til urimelige krav, slutter en del underveis i prosessen fordi andre tilbud dukker opp. I kassa på Rema kan du starte i morgen, poengterer han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) varslet denne uka at regjeringen snart sender flere forslag ut på høring. På debattplass i Dagsavisen skriver han blant annet:

«Bare i løpet av det siste året er det utstedt over 4.000 nye drosjeløyver, og vi har fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. I tillegg ser vi en økt risiko for svart virksomhet. En storkontroll i høst viste at opptil flere slett ikke hadde alt på stell.»

De to Sp-representantene, Funderud og Tvete, sier regjeringen mener at drosje er en viktig del av transporttilbudet og at regjeringen vil ha et velfungerende drosjemarked med et godt tilbud i hele landet.

– Det betyr en god og forutsigbar regulering som står seg over tid. Det er viktig for kundene, næringen og offentlige myndigheter at vi tar ansvar for å finne løsninger som er holdbare på sikt, sier de.

Blant forslagene som kommer til høring snarlig, er innstramming i løyvekravene, herunder kompetansekrav og krav om bankgaranti. Det samme gjelder gjeninnføring av krav til taklampe, registrering av kjøretøyet som drosje i kjøretøyregisteret og andre dokumentasjonskrav til løyvehavere.

– Slike krav er et vesentlig skritt på veien for å stanse frislippet i drosjenæringen, i tråd med Hurdalsplattformen, mener regjeringen, og det er i tillegg besluttet et krav om at taksameter i drosjer vil bestå for å sikre at myndighetene kan føre kontroll med inntjeningen i næringen.

Før høringen minner Skogli i taxiforbundet om:

– Under høringen før lovendringen i 2020, var bare Konkurransetilsynet, app-selskapet Über og Forbrukerrådet positive til frislippet. Alle fylkeskommuner, handikap- og andre organisasjoner, politi- og skattemyndigheter var imot. Alle advarte mot dette, sier han.

Hurdalsplattformen sier blant annet at regjeringen vil gjeninnføre fylkeskommunal antallsregulering av løyver, driveplikt og plikt for drosjene til å være tilknyttet en sentral.

– Vi lurer jo på hva som vil skje med de rundt 4.000 ekstra løyvene, som er kommet etter frislippet, dersom frislippet stanses. Vi mener de bør trekkes inn hvis det er mulig. Ellers må det stilles like krav til dem som til oss, for hvis ikke vil drosjenæringen være delt i to klasser,, slutter Hans Ingvald Røed.

