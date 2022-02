Hva er Arbeiderpartiets sosialpolitiske tiltak?

Dekningen i Fredriksstad Blad om de sosiale utfordringene mange sekundærtilflyttende flyktninger møter og lever med i Fredrikstad i dag, har vært viktig. Den har gitt oss politikere og innbyggere kunnskap som er viktig å bruke riktig. Tallmateriale og statistikk kan misbrukes. Men de bør, når de benyttes riktig, være det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for å ta politiske avgjørelser og fatte vedtak som kan løse et problem.

Intensjonene i innlegget fra de fire Arbeiderparti-politikere Godal, Fredriksen, Matri og Warsame er det lett å være enig i. Det stilles flere gode spørsmål. At Fredrikstad skal være en åpen og inkluderende by er det også bred enighet om. For det er et godt mål. Alle mennesker er ressurser, og enkeltmenneskers verdi kan aldri regnes i penger.

Men kostnadene til godt integreringsarbeid, utgifter grunnet folks manglende tilknytning til arbeidslivet, til diverse sosiale støtteordninger som mennesker skal ha krav på, kan regnes i tall. Med god kunnskap og riktig bruk av den kunnskapen, kan vi politisk begynne å gripe an problemene og møte dem med sosialpolitiske løsninger. Politikkens mål må alltid være å forbedre folks liv, og sikre frihet og muligheter til å leve gode liv. Sosiale utfordringer som følge av manglende integrering eller tilknytning til samfunns- og arbeidsliv for folk som velger å bosette seg i Fredrikstad, må møtes med politiske løsninger.

Innlegget fra Godal, Fredriksen, Matri og Warsame viser meg dessverre veldig få forslag til løsninger på de utfordringene som er satt på dagsorden. Vi skal behandle alle med dypeste respekt, men vi kan heller ikke løse sosiale problemer med planer og gode ord. De kan kun løses med konkrete sosialpolitiske løsninger, som man politisk må sette ut i live.

Arbeiderpartiet er det store styringspartiet i Fredrikstad for tiden. Jeg er derfor oppriktig nysgjerrig på hva som er partiets sosialpolitiske svar på de utfordringene som er synliggjort i media i det siste. Hvor vil Ap sette inn innsatsen? Hvordan vil partiet bedre levekårene til folk i kommunen som har en bakgrunn som sekundærflyktninger? Hvordan tenker Ap at deres politikk kan gi folk reelle muligheter til deltakelse i arbeidsliv i Fredrikstad?

Trond Svandal, gruppeleder, Fredrikstad Venstre. (Ida Drønen)

