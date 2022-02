Nav i Viken og Viken fylkeskommune skrev i 2019 under på en samarbeidsavtale som vi nå har begynt å se effektene av. Samarbeidsavtalen omfatter felles innsats om viktige samfunnsutfordringer innenfor videregående opplæring i skole, fag- og yrkesopplæring, karriereveiledning, integrering og etableringstjenester.

Som samfunnsaktører er både fylkeskommunen og vi i Nav særskilt opptatt av å få flere til å ta del i opplæring og utdanning. Vi utvikler flere tilbud om fleksible og tilpassede utdanningsløp for ungdom som ikke finner seg til rette i A4-løsninger. Vi er enige om å legge til rette for økt bruk av fagskoleutdanning med fagbrev og tilrettelegge for flere lærlingplasser i samarbeid med næringslivet. Vi samordner kvalifiserende tiltak og virkemidler spesielt rettet mot innvandrere og vi samarbeider om karriereveiledning for arbeidssøkere i karrieresentrene.

Nav i Viken samarbeider også tett med fylkeskommunen for å bidra til å forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet.

Vi er nå bekymret for at det viktige samarbeidet stopper opp, mister fremdrift og at vi taper det viktige regionale Viken-perspektivet ved en oppdeling av storfylket i mindre fylker.

Nå frykter vi at den politiske så vel som den administrative oppmerksomheten, energien og kompetansen som bør rettes mot å videreutvikle tilbudet og tjenestene til innbyggerne og det regionale samarbeidet, vil brukes til restrukturering og oppsplitting.

Sterke kompetansemiljøer skal nedskaleres og deles opp, og det vil ikke overraske oss om flere av våre kompetente kollegaer i fylkeskommunen mister motivasjon og det helt nødvendige engasjementet for selve samfunnsoppdraget, nå som fylkeskommunen atter en gang skal i gang med store interne prosesser.

Vi mener at sammenslåingen av Viken har styrket fylkeskommunen som partner for Nav i Viken. Vår samarbeidsavtale er mer ambisiøs, har et bredere samfunnsperspektiv og er langt mer kunnskapsbasert i sin tilnærming enn tidligere avtaler mellom fylkeskommunene og Nav i fylkene.

Vi har opplevd at Viken har forsøkt å forene politikk, administrasjon og fag på en måte vi ikke så i de tidligere fylkeskommunene. Viken har etter vår vurdering fremstått med en velutviklet strategisk og operativ rolleforståelse. Dette ble spesielt tydelig under arbeidsmarkedskrisen i og rundt Oslo Lufthavn Gardermoen som oppsto som følge av at koronatiltakene. Her opplevde vi at Viken tok ansvar og påtok seg rollen som regional utviklingsaktør.

Samfunns- og arbeidsmarkedsutfordringene, frafallet i videregående skole og utenforskapsutfordringene i vår landsdel, fordrer at vi anlegger et bredt kunnskapsbasert regionalt perspektiv og opprettholder og videreutvikler sterke kompetansemiljøer.

Jeg er tvilende til om innbyggerne og samfunnet vil tjene på en oppløsning slik det legges opp til nå.

