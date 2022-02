Det er ikke bare Viken fylke som lever farlig

Av: Arjo van Genderen, leder Viken Venstre – Margrethe Prahl Reusch, nestleder Viken Venstre og Trond Svandal, nestleder Viken Venstre

Som de fleste av oss i Viken, bor vi i enten gamle Akershus, eller Buskerud og Østfold, men også kanskje i Follo, Nedre Glomma eller Ringerike, politi- og helsedistriktdistrikt sørøst, og ikke minst i bygda eller byen vår som Fredrikstad, Lier, Drammen, Lillestrøm eller Son. Men det er bare Viken fylke som får folk til å steile. Viken skal vi ikke ha. Men hva har Viken egentlig gjort?

Viken fylke har nå levd i omtrent to år. To år preget av omstilling og pandemi. To år er ikke lenge for et fylke. Perioden har i tillegg i stor grad vært preget av at fylket styres av Senterpartiet, som ønsker å oppløse fylket.

Men hva har Viken egentlig gjort deg? Har du merket stor forskjell på de gamle fylkene og det nye? Som privatpersoner tror vi egentlig den eneste endringen jeg har opplevd, er noen færre skilt langs veien.

Så hvorfor denne iveren etter å reversere? Da fylkesrådet la fram sin anbefaling om oppløsning, var denne basert på en administrativ rapport som viste at ulempene ved en eventuell oppløsning ville være langt større enn fordelene. Det ville bli dyrt, det ville bli vanskelig og Viken ville mest sannsynlig miste mye svært kompetent arbeidskraft på veien. Ikke minst, vi i Viken står mye sterkere sammen mot staten enn hver for oss.

Reverseringen viser at Arbeiderpartiet har mistet styringsevne. Den store ørnen er kylling blitt. — Viken Venstre

Så hva er det da vi sikter mot? Tre små fylker, hvorav to ikke vil ha økonomi til å kunne drifte videre? Tre små fylker, med samme utfordringsbilde, men som nå skal slåss om statlig oppmerksomhet og investeringer? Et kjempefylke (Akershus) som får tilført mange kommuner fra randsonene, og to små utkantfylker med enda dårligere økonomi enn i dag?

Det mest pussige med hele saken, er jo det at Sp egentlig var for en regionreform. De tre fylkesordførerne i Buskerud, Østfold og Akershus jublet over å skulle bli Viken. Men nå har de og Ap snudd. Hvorfor?

Denne reverseringen er målløs og hodeløs – et politisk vedtak som er bare form, uten funksjon. Reversering hadde vært forståelig hadde det vært med mål og mening. Dessverre er det åpenbart at reverseringen i seg selv er målet. Effekten av reverseringen er ikke viktig for de som ønsker å avvikle Viken, det er å gå tilbake til fortiden som ønskes. Men utfordringen med fortiden er nettopp at det hører fortiden til. De gamle fylkene var ikke liv laga før reformen. De blir neppe liv laga ved en gjenopplivning. Rise of the zombie fylker er ikke en film vi har lyst på!

Det er simpelthen vanskelig å finne gode, rasjonelle argumenter for en reversering. Det finnes ingen faglige råd for å reversere regionreformen. Derimot finnes det mange faglige råd mot å reversere. Økonomien til Buskerud og Østfold vil bli svært dårlig. Flere kommuner ønsker også å melde overgang til Akershus, og vi står da igjen med to små og fattige mini-fylker rundt et digert Akershus. Det kan neppe være klokt. Faglige råd peker på at man risikerer å miste mye kompetanse dersom man begynner en reversering av Viken. Har vi virkelig så mange flinke folk her i vår region, at vi mener vi har råd til å kaste kompetente folk ut?

Viken er ikke en perfekt løsning. Ingen administrative regioner er det. Og de fleste er helt enige i at regionreformen skulle ha ført til at flere oppgaver ble flyttet fra staten til regionene, nærmere folk. Venstre arbeidet for nettopp dette men fikk dessverre ikke nok støtte. Både Sp og Ap har tatt til ordet for nettopp det samme! Men nå at Ap og Sp sitter ved kongens bord velger de å ikke gjennomføre det de har kritisert Venstre for ikke å ha klart: de kunne sikre mer ansvar, mer ressurser, mer demokratisk kontroll over viktige oppgaver nær folk.

Dessverre, i stedet for å fullføre regionreformen, går de for å reversere den. For å sitere Lars Nehru Sand: selv makkverk kan bli verre.

Konsekvensene blir alvorlige. Reversering uthuler fylkesnivået kraftig. Å gi opp regionreformen kan fort føre til at dette viktige mellomleddet mellom stat og kommune avvikles. Reversering er en enorm overføring av makt fra regionene til staten og departementene, fra kommunene til etatene, fra distrikt til Oslo. Reversering er sentralisering i praksis.

Det sår også tvil over Arbeiderpartiets fremtid. Et stort hull graves ved regionreformens kollaps. Denne reverseringen er en siste skanse for en av Norges viktigste politiske bevegelser. Denne reversering, ren populisme uten mål og retning dandert med føleri og populistisk vås, går direkte mot en stolt tradisjon av nasjonsbygging med viktige, kraftfulle reformer som før i tiden kjennetegnet Arbeiderpartiet.

Reverseringen viser at Arbeiderpartiet har mistet styringsevne. Den store ørnen er kylling blitt. Redd, avkledd og forvirret, befengt av en populisme som Spiser fremtiden, som ler høyt og hult hele veien tilbake mot fortiden.

Og vi får ingen bedre tjenester. Bare flere skilt å forholde oss til.

