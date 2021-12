Få ting setter julestemningen som den umiskjennelige lyden av nynningen til Askepott når hun kommer ridende inn i TV-ruta, eller den kjære stemmen til Knut Risan som klarer å dubbe alle karakterene i filmen. I år kommer også denne gamle klassikeren ut i en ny versjon. En kjær klassiker har fått ny drakt og er plassert inn i den norske fjellheimen. Men kjernen er fortsatt lik; Askepotts kamp for kjærlighet, respekt og likeverd – og med det gjenkjennelige behovet for å bli sett og anerkjent.

Det vi alle trenger

Det å bli sett og anerkjent er viktig for oss alle – og de fleste av oss har vel kjent på behovet for at det falt tre nøtter ned på nesen vår som kunne hjelpe oss med det vi kaver med av stort og smått. Askepott trenger hjelp til å bli sett og til å finne kjærligheten, og kanskje er det noe helt annet du hadde trengt. Vi sliter alle med likt og ulikt fra tid til annen, og der noen trenger hjelp til å håndtere sorg og tap, vil andre ha behov for litt hjelp til å manøvrere gjennom utfordrende relasjoner og (jule-) forventninger som kjennes umulig å innfri. Jeg skulle ønske at jeg kunne gi hver og en som trengte det, tre nøtter som hjalp oss fram. Og selv om jeg har få magiske nøtter å dele ut, så har jeg tre «nøtter» fra Kirkens SOS, som kan hjelpe oss alle i møte med både oss selv og menneskene rundt oss. Tre ord, som betyr mye hver for seg – men som til sammen kan utgjøre den store forskjellen. Tre ord som vi benytter i hvert eneste møte med våre innringere og innskrivere. Jeg tror dette kan være ord til ettertanke, som vi alle kan reflektere litt over nå når jula står for døren

[ Forskjellssamfunnet rykker nærmere for oss alle ]

1. Nøtt – Om å bli SETT

Har du husket alt? Gaver, kaker, innkjøp av ulikt slag. Er det ryddet, vasket og organisert? Jeg blir stadig minnet på at det viktigste punktet på listen er det som for mange kan være vanskelig å få til midt i alt det travle som førjulstiden for mange er – nemlig tiden og rommet for å se hverandre. Hva om vi alle klarte å rive oss løs fra alt det vi skulle, burde og kunne gjort av julebakst, juleinnkjøp og alt det andre, og heller gir tid til – og rom for- den gode samtalen.

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett. Vi SOS-ere vet at det å gi tid til, og lytte til et annet menneskes historie er en gave. Vi opplever denne gaven mange ganger om dagen, og er takknemlig for alle våre innskrivere og innringere som deler sin historie med oss på både godt og vondt. Den tilliten de viser varmer langt inn i hjerterota. Dette er noe vi alle kan gjøre: Se de rundt deg, vær lyttende og litt mer oppmerksom.

2. Nøtt – Om å STØTTE

Ingen kan være alt for alle – men vi kan alle være noe for noen. Det å støtte handler om å være et medmenneske. Om å være til stede for, lytte til og ta på alvor menneskene vi vil være noe for. Vi trenger alle hjelp og støtte innimellom – spesielt når livet ikke går på skinner. Juleritualene våre handler ofte om juleglede og julefryd og det er lett å kjenne på at vi må ta oss sammen for å bevare julefreden. Flere som tar kontakt med Kirkens SOS’ krisetjenester i julen forteller at de synes det gjør vondt verre å måtte opprettholde en fasade av hygge og juleglede, når de egentlig har det tungt og vanskelig. Når et menneske forteller sin historie, så er det deres historie vi må lytte til. Vi som er rundt må ta utgangspunkt i deres sannhet og møte dem der de er. Det å bli trodd på, og tatt på alvor er en forutsetning for å kunne stole på et annet menneske. Og det å åpne for å ta imot støtte kan kun gjøres dersom det er tillit i bunnen.

3. Nøtt – Om å STYRKE

Det å styrke et annet menneske handler om håp. Det å gi mennesker troen på at de er verdifulle, akkurat slik de er. Noen trenger å bli styrket i troen på at de fortjener omsorg og omtanke. For noen av de som kontakter oss i Kirkens SOS sier at alt er mørkt, det finnes ikke håp. For meg gir det håp at vi kan snakke om dette, og jeg kan bære håpet et stykke på veien til de er sterke nok til å bære håpet selv. Vi kan alle være en håpsbærer. Kirkens SOS vet at livet veksler mellom oppturer og nedturer. Juletiden er ikke unntatt fra det livet ellers byr på. Det å gi oppmerksomhet til de vanskelige tingene kan gjøre at de ikke får ta så stor plass. Det er både lov og lurt å være ærlig om at ting er vanskelig, og godt å snakke med hverandre om det. Ved å være åpen for at vi kan oppleve noe annet enn juleglede, kan gi fellesskapet større takhøyde og bli lettere å være en del av. Julens budskap rommer livets dobbelthet, og rommer både glede, sorg og savn – og det gir håp. Vi mennesker er så mye mer enn det du ser. For mange er det helt umulig å kontakte noen for å be om hjelp – men kanskje kan vi klare å ta imot tre nøtter fra noen som vil se, støtte og styrke oss. Jeg oppfordrer derfor alle til å ta seg tid til en god samtale med noen vi tror trenger det. Kirkens SOS tar ikke julefri. Du treffer oss på 22 40 00 40 eller på melding og chat via kirkens-sos.no. Vi er her. Alltid. Også i julen. Men vi håper på en jul der færre føler at de ikke har andre å ringe til enn oss, fordi alle dere der ute har tatt oppfordringen, og gitt tid og rom til noen som trenger det.

Vi i Kirkens SOS ønsker dere alle en fredfull og god jul. Ta vare på hverandre.

Med ønske om God jul

Hilde Aarthun Hasselgård, leder Kirkens SOS Borg. (Privat)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen