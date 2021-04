«Barn og unge først. Hva med å tenke slik utenom korona også?»

Som småbarnspappa og lærer er jeg etter dette korona-året, ganske sliten. Det er vi nok alle sammen. Så sliten at når vi i Råde Arbeiderparti snakket om valgkamp lurte jeg litt på om jeg hadde nok energi og motivasjon. Men dagen etter så jeg et intervju med Erna Solberg på TV. Hvor hun ble spurt; «Hva sier du til de som sliter med å betale regningene sine eller har ikke har råd til å kjøpe mat nå under pandemien?». Som vi alle vet svarte hun: «Spørsmålet er, hadde de råd til det før korona?»

Dette er min motivasjon og energiboost for valgkamp! — Kristoffer Vindenes, landsmøtedelegat fra Østfold Arbeiderparti

Svaret på spørsmålet ditt Erna er ganske enkelt, nei. De hadde ikke råd til det før og grunnen er åtte år med borgerlig politikk. Under hele denne koronasituasjonen har regjeringen sagt at når noen lettelser kommer, så er det barn og unge først. Hva med å tenke slik utenom korona også̊?

I stedet for skattelettelser til de rikeste så kunne man gjort lettelser i tilværelsen for de barna som ikke er sikker på om det er penger til middag hver dag. Under den borgerlige regjeringen har andelen barn som lever i fattigdom økt for hvert år og nå er det over elleve prosent av alle barn og unge i Norge som lever i fattigdom.

Barnefattigdommen hindrer barn i og delta på sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, SFO, bursdagsselskaper og lignende. Det er klart dette fører til utenforskap. Vi vet at barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi har større risiko for både fysiske og psykiske helseplager.

Men vi vet også hva som løser fattigdomsproblemer, nemlig arbeid til alle og likestilling. Dette er viktige saker som vi i Arbeiderpartiet alltid har frontet og som vi også må kjempe for videre. Dette er min motivasjon og energiboost for valgkamp! Dette er grunnen til at vi må vinne valget.

Innlegget er Kristoffer Vindenes (Råde Arbeiderparti) sin tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Kristoffer Vindenes, Råde Arbeiderparti. (Privat)