Nå blir Litteraturhuset også avishus

– Lokalavisa Demokraten passer som «hånd i hanske» i byens litteraturhus, sier Bjørge Øiestad, eiendomssjef i Fredriksborg eiendom.

– Tett på kultur- og bylivet

På midten av 90-tallet flyttet Demokraten fra nabobygget og inn i Ambjørnsengården i Nygaardsgata – nå går ferden til Litteraturhuset i Fredrikstad.

– Dette har vært et veldig fint og sentralt hjem i mange år, og vi har hatt en raus og etterrettelig huseier i Truls Petter Ambjørnsen. Nå har Cityplan tatt over med spennende planer for hele kvartalet, som på sikt helt sikkert vil gi et løft til gågata, sier Demokratens redaktør Henriette Ydse Krogstad, som tror fleksibilitet vil prege hverdagen for avisas journalister:

Henriette Ydse Krogstad, redaktør Dagsavisen Demokraten. (Privat)

– Pandemien har tvunget oss, som så mange andre, til perioder med hjemmekontor. Samtidig har vi fått erfare verdien av å kunne jobbe mer fleksibelt – fra å være ute på reportasjeoppdrag den ene dagen, til å jobbe uforstyrret fra hjemmekontor den neste. Med en mer dynamisk måte å jobbe og disponere dagene våre på, ser vi at det ikke er bærekraftig med så store arealer som vi har hatt i Ambjørnsen-gården. Lokalene i Litteraturhuset blir tilrettelagt for kreative hverdager med idémyldring og samarbeid. Her kommer vi tett på kultur- og bylivet i et bygg folk i Fredrikstad bruker aktivt.

Demokraten passer som «hånd i hanske» i byens litteraturhus. — Bjørge Øiestad, Fredriksborg

Fornøyd utleier

Eiendomssjef Øiestad forteller om god interesse for lokalene etter at Institutt for journalistikk (IJ) i fjor flyttet fra Fredrikstad og inn i Pressens hus i Oslo.

– Vi er glade og fornøyde med å få Dagsavisen Demokraten inn i Litteraturhuset. Huset har en god og sentral beliggenhet, i tillegg vil avisas medarbeidere komme tett på det kulturelle livet i bygget.

Bjørge Øiestad, eiendomssjef Fredriksborg Eiendom. (Thomas Ekstrom)

