Cityplan kjøper denne eiendommen i gågata

For snart to år siden kjøpte Cityplan og Sander Grundvig branntomta etter Cewex-gården. Med oppkjøpet av Ambjørnsengården nærmer Grundvig seg full kontroll på hele kvartalet – som er avgrenset av Nygaardsgata, Gunnar Nilsens gate, Arne Stangebyes gate og Asylgata.

Arne Stangebyes gate 8 (tidligere fargehandler Hagbart Jakobsen) eier Cityplan med en 50/50 fordeling sammen med Betongbygg.

Unikt parkeringshus

Nygaardsgaten 40, med interiørbutikken Dis Design hvor Sander Grundvig er styreleder, eies av Ketil Brattås.

– Den kommer han til å fortsette å eie, sier Grundvig.

Ambjørnsengården leier på gateplan ut til klesbutikken Boomerang og gavebutikken Lille Special i gågata, og en dagligvarebutikk ut mot Gunnar Nilsens gate. I 2. og 3. etasje er det kontorlokaler hvor Dagsavisen Demokraten er en av flere leietakere.

– I nybyggene som planlegges på Cewex-tomta og Hagbart-gården tar dere høyde for 150 boenheter. Tenker dere en omgjøring av Ambjørnsengården – med forretninger på gateplan og leiligheter i fem etasjer?

– Nei, vi kommer nok ikke til å endre så mye på bruken av Ambjørnsengården. Den har noe så sjeldent som et betydelig parkeringshus i Fredrikstad sentrum. Siden den allerede er bygget slik, kan det være praktisk for å betjene all planlagt nyutvikling i kvartalet og området, svarer Sander Grundvig i Cityplan.

– Så det planlegges ikke å øke høyden på gården, eller endre arkitekturen, slik at den glir inn i de nye planene for kvartalet?

– Det kan være at vi endrer på fasadeuttrykket senere, men vi har ikke planlagt dette i første omgang, sier Grundvig.

Ambjørnsengården har totalt 59 parkeringsplasser i huset. (Tomm Pentz Pedersen)

Gårdeier i 36 år

Gårdeier Truls Petter Ambjørnsen runder 70 år i juni. Tiden var inne for å ta et valg, mener han.

– For meg er det litt vemodig. Jeg har levd med gården i 36 år, helt fra starten i 1985 hvor vi inviterte til arkitektkonkurranse om hvordan bygget skulle innredes.

Ambjørnsengården har et totalt areal på ca. 3.800 kvadratmeter. Planen er at Cityplan overtar eiendommen 1. oktober.

– Som Sander Grundvig presiserer er det sjeldent med mange parkeringsplasser i eget hus. Totalt 59 P-plasser innendørs i dette kvartalet vil jeg tro passer godt inn i utviklingsplanene for området, sier Truls Petter Ambjørnsen, som ikke vil røpe hva Cityplan må betale for den store sentrumsgården.

Gullsmed og gårdeier Truls Petter Ambjørnsen selger sentrumseiendommen til Cityplan og Sander Grundvig. (Erik Wiggo Larsen)

Byggestart på Cewex-tomta til høsten

3. november 2019 brøt det ut en voldsom brann i Cewex- gården. En brann som gjorde ti personer hjemløse og stanset restaurantdriften i første etasje. Frustrasjonen blant næringsdrivende i gågata var stor mens rivingen lot vente på seg.

Daværende eier Tegneby og Gårdsinvest AS ønsket å reise en ny bygård på tomta. Men i 2019 solgte eierne tomta til Cityplan og Sander Grundvig.

Inspirert av Nygaardsplassen-prosjektet ønsker Sander Grundvig nybygg med utstrakt bruk av tegl, og passasjer mellom byggene. Ny bebyggelse vil dekke tre hjørner av tidligere nevnte kvartal.

– Hva er status for oppstart og byggingen av det nye Cewex-kvartalet?

– Vi antar reguleringsplanen vedtas før sommeren, så starter vi forhåpentlig bygging i løpet av høsten, avslutter Sander Grundvig i Cityplan.

Cityplan har store planer for et helt kvartal i Fredrikstad sentrum. Under ser du kvartalets hjørner slik det er i dag satt sammen med illustrasjoner fra Cityplan/Mad Arkitekter:

Slik er planene for nybygget på tomta etter det tidligere Cewex-bygget - som brant ned i november 2019. (Tomm Pentz Pedersen og Cityplan / MAD)

Dis design i gågata. (Tomm Pentz Pedersen og Cityplan / MAD)

Hjørnetomta Gunnar Nilsens gate og Asylgata. (Tomm Pentz Pedersen og Cityplan / MAD)

Hjørnegården som i mange år huset fargehandler Hagbart Jakobsen, erstattes av nybygg. (Tomm Pentz Pedersen og Cityplan / MAD)