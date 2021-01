Jeg sitter og skriver dette innlegget på et karantenehotell på Gardemoen.

Jeg har ankommet fra Slovenia, hvor jeg besøkte familien min i julen. Innreise til Norge er langt fra enkelt med obligatorisk registrering før ankomst, testing på flyplassen og 10 dagers karantene. Jeg håpet å kunne tilbringe denne tida på hybelen, men måtte i stedet velge å bo på hotell siden jeg deler kjøkken med andre studenter.

Les også: Utbredt bruk av falske koronatester ved innreise til Norge

Egenandelen for å bo på karantenehotell er 5000 kroner, noe som er en stor sum for folk flest som er i lik situasjon som meg – studenter og innvandrere. Sånn sett er Norge et av de mest restriktive landene når det gjelder innreise – mange europeiske land lar deg slippe karantene hvis du kan fremvise en negativ koronatest.

Norge bruker til og med en annen og mer restriktiv skala for å definere hvilke land som er røde.

Likevel får innvandrere skylden for å være smittespredere. På nyttårsaften publiserte Aftenposten artikkelen Frykter økt importsmitte: De neste ti dagene lander 120 fly fra Polen og Litauen i Norge.

Denne artikkelen inneholder en liste over alle flyene sammen med kapasiteten deres og skriver at disse flyene er «fulle av polakker og litauere som arbeider i Norge». Allerede denne beskrivelsen er litt urovekende – formuleringen skaper et bilde av fly som er overfylt med smittsome østeuropeere.

En gruppe mange nordmenn allerede kobler til fordommer fra tidligere.

Les også: Alle testes nå ved ankomst: – Jeg har stått i kø i snart tre timer

Det som overrasker i artikkelen er at det er byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) som singler ut reisende fra de to landene som risiko for smittespredning. Også andre progressive venstreorienterte plattformer har vært raske med å legge skylda på østeuropeiske innvandrere.

Instagramsiden Lilletinget, kjent for de venstrevridde memene sine, publiserte mandag en meme hvor de setter opp mot hverandre den nye restriksjonen om å ikke kunne invitere gjester hjem mot tittelen på førnevnte artikkel i Aftenposten. Underteksten om at polakker og litauere har skylden for de nye restriksjonene og utgjør en smitterisiko for nordmenn er både overdreven og farlig.

Akkurat nå er nemlig innreisende noen av de tryggeste personene i Norge å være i kontakt med.

Mens alle innreisende har vært i karantene og blitt testet opptil tre ganger, kan nordmenn reise fritt rundt landet etter å ha feiret jul sammen med venner og familie. Norge kom seg gjennom den andre bølgen av pandemien mye bedre enn andre land, men det er ingen grunn til å tro at nordmenn er bedre på å opprettholde smittevern enn andre grupper som jobber i Norge, noe som høyere smitte i julen viser til.

Fremstilling av utlendinger som syke og smittende har dessuten flere negative presedenser i historien.

Les også: Helsepersonell flyttes fram i vaksinekøen: – Viktig signal om at man ser dem som står på

Vi trenger ikke engang å gå så langt tilbake i tid – det er bare å se på hets mot muslimer i Fredrikstad mot slutten av sommeren. Å skape et bilde av «andre» som smittespredere har lenge vært en av de mest effektive måtene å skape frykt og fordommer mellom forskjellige grupper på, fra antisemittisme til hiv-epidemien. I Norge har østeuropeere allerede vært en sårbar gruppe før og å gi dem skylda for koronaspredning kan forvandle fordommer til frykt og til slutt til hets. Hvorfor single ut grupper som samfunnet allerede har fordommer mot? Dette fører bare til videre stigmatisering, selv om innreisende fra Polen gjennomgår samme karanteneregler som innreisende fra f. eks. Belgia.

Det er også et problem for venstresiden at det er her denne diskusjonen oppstår.

I stedet for å bygge opp solidaritet mellom arbeidere uansett bakgrunn har vi nå et narrativ av «oss mot dem», altså at smittsomme østeuropeere stjeler jobber som varsomme nordmenn ellers hadde fått og at denne importen av arbeid bryter ned både norske arbeiderrettigheter og offentlig helse. Dette narrativet finner man ofte hos forskjellige høyrepopulister, men de kan gjøre mye mer skade når det er presentert ved siden av mer progressive meninger.

I stedet for å spre frykt om smittede innvandrere, burde ikke venstresida heller gjøre alt den kan for å se til at også de har gode og sikre arbeidsforhold? Mens mange nordmenn kan ha hjemmekontor jobber de fleste utenlandske arbeidere i fysisk arbeid. Og i stedet for å gi polakker skylda for at nordmenn ikke kan ha besøk hjemme, burde vi alle fortsette å holde avstand, ha på maske og alle sammen bidra til lav smittespredning.