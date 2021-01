– Jeg har stått i kø i snart tre timer, sier Marcus Liebold, som lørdag ankom Norge fra Tyskland, til NRK.

De nye reglene trådde i kraft klokken 10 lørdag formiddag. Testen skal foretas så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll.

Les også: FHI foreslår sosial pause

Senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Nora Hoberg Prestaasen, ber reisende påregne ventetid.

– Jeg kan ikke råde til noe annet enn at folk må smøre seg med tålmodighet og være bevisst på smittevern, sier Hoberg Prestaasen til NRK.

Også ved Stavanger lufthavn Sola varsler de at det tidvis vil bli ventetid for ankomne fra utlandet.

–Vi bruker fire til fem minutter på registrering og testing av hver passasjer. Når det kommer over 100 passasjerer med samme fly, vil det bli noe kø, sier Torfinn Henriksen, koordinator for testsenteret på flyplassen, til Aftenbladet.

Les også: FHI slår alarm: Smitten kan være tilbake på samme nivå som da toppen ble nådd i høst

Digital registrering innført ved innreise Norge

Fra lørdag må alle som ankommer Norge, registrere seg digitalt. Det digitale reiseregisteret erstatter den midlertidige, papirbaserte løsningen.

– Regjeringen er bekymret for importsmitte, og spesielt for nye muterte virusvarianter. Derfor har vi bestemt at alle som passerer grensen, også norske statsborgere, som hovedregel skal registrere seg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Reisen må registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunktet og før ankomst Norge.

Fra lørdag er det også krav om testing ved ankomst Norge fra røde land. Testen skal foretas så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

Les også: Spansk politi stanset nyttårsfest med 300 etter 40 timer