Uansett hvor dyp den økonomiske krisa vil bli etter oljeprisfall og koronapandemi, er vi nordmenn et svært privilegert folk. Det er mye å bekymre seg for nå, men helt sikkert er det at knapt noen av oss har like store utfordringer som de millionene som sitter i flyktningleirer og venter på et liv.

Likevel er det høyresidas refleks å benytte denne økonomiske krisa til å ytterligere strupe inntaket av flyktninger. Asylstrømmen har allerede tørket helt inn, og var i fjor lavere enn på tiår. Det er ikke nok for Fremskrittspartiet og Høyre, som vil kutte i antallet FN-kvoteflyktninger vi skal ta imot.

Les også: Fremskrittspartiet krever skattekutt for å støtte Sanners «koronabudsjett»

Siv Jensen stiller i VG et rent ultimatum til regjeringen om kutt i antall kvoteflyktninger. Beholdes dagens nivå på 3000 mennesker, truer Jensen med at hun ikke vil støtte tidligere partner Erna Solbergs budsjett for 2021. Jensen vil ideelt sett ikke ta imot noen, sier hun til VG.

Verken holdning eller timing er særlig overraskende. Partiet spiller alltid flyktningkortet når målingene er dårlige.

Mer overraskende er det at hun har støtte langt inne i Høyre. Partiets stortingsrepresentant Stefan Heggelund er ute i Aftenposten og dagdrømmer om at Norge skal gå ned fra 3000 til 1000 kvoteflyktninger i 2021 og stramme til reglene for familiegjenforening.

Han ser ingen grunn at Norge, altså verdens rikeste land, skal være blant de landene som tar til seg flest «med de utfordringene vi har». Det er en sjokkerende uttalelse. Heggelund vil at dette skal bli programfestet til valget neste år, og hevder å ha fått sterk støtte fra partifeller for sitt utspill.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Når vår egen overflod trues, skal vi altså kutte livslinjen til de som har det aller vanskeligst i verden. Det er i krisetider vi får testet vår karakter. Å ville kutte i antall kvoteflyktninger, er moralsk kollaps. Det er egoistisk. Og det er historieløst noen dager etter at vi markerte frigjøringsdagen 8. mai. Rundt 60.000 nordmenn flyktet til Sverige under andre verdenskrig.

Nestekjærligheten på borgerlig side er ikke overveldende. Det er et under at KrFs statsråder sitter godt på sine taburetter.