Før helgen søkte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Fylkesmannen om å få unntak fra loven om helligdagsfred før den forestående påsken. Han ba om et unntak i en tid av unntak for matbutikker og apotek, men fikk nei. Det er oppsiktsvekkende.

Fylkesmannen, en rolle som bekles av den tidligere KrF-lederen Valgerd Svarstad Haugland, sa summarisk nei. Det forelå visstnok ingen «særlige grunner». Og støttet seg på den nå sittende lederen i partiet, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Denne firkantede forståelsen av lovverk i en tid der man har gjort alt et sivilt samfunn kan for å stoppe et virus, er ikke bare overraskende. Det er direkte farlig.

Å gjemme seg bak loven, når så mange andre lover er tilsidesatt og 400.000 mennesker er henvist til NAV, er tragikomisk.



Denne avisa er helhjertede og absolutte motstandere av søndag- og helligdagsåpne butikker. Det må aldri bli en regel i det norsk samfunnet. Dette av hensyn til arbeidsfolk og til vårt alles ve og vel.

Men vi er i en nasjonal krise, og Oslo er episenteret nå for denne. Det er i Oslo smitten sper seg raskest. Det er i Oslo tettboddheten er størst.

Og anmodninger fra Ropstad og Svarstad Haugland om bedre planlegging av påskehandelen i år, er uttrykk for en naivitet som er det siste denne situasjonen trenger.

Hvordan Oslo med sine 700.000 innbyggere vurderer situasjonen, må veie tyngst. Ja, det bør være trumf. Smittevernoverlegen i Oslo, Tore W. Steen, har anbefalt å holde matbutikker og apotek åpne gjennom påsken. Og når fagmyndigheten mener det og får støtte av byens politiske ledelse, så må dette aksepteres.



Oslo bør ikke måtte ta den sjansen nå at det blir lange, tette køer i matbutikkene de første dagene denne uka. Hvis vedtaket ikke omgjøres, og hvis Krf-duoen Ropstad og Svarstad Hauglands naivitet viser seg å slå feil, er dette en politisk skandale.

Og ansvaret for en forverret smittesituasjon i Oslo på grunn av køer og kaos, kan legges på deres bord.