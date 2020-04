Håp i en app

Stortinget ga for drøyt to uker siden sin godkjenning til at Folkehelseinstituttet kan utvikle en app, et dataprogram, som skal spore koronasmitte i samfunnet via mobiltelefoner. Appen som skal varsle om du har vært i umiddelbar nærhet av en smittebærer i mer enn 15 minutter, nærmer seg nå en realitet.

Vi støtter denne appen, til tross for de mange prinsipielle utfordringene den reiser. Flere har vært kritiske på vegne av mennesker som jobber med sensitive klientforhold. En app som sporer bevegelser i samfunnet kan kompromittere advokaters taushetsplikt og journalisters kildevern. Dette er tungtveiende argumenter.

Landets største mediehus VG har derfor sagt nei, og Presseforbundet er også negative. Dagsavisen har også sagt nei til at våre medarbeidere skal bruke appen av nevnte grunn. Men i antall er dette ikke store grupper, og de er derfor uproblematiske å holde utenfor når målet er at seks av ti skal bruke den.

Problemstillingen er vanskelig. Å slippe løs en slik overvåkingsapp, som det i realiteten er, i samfunnet, må ikke tas lett på. Særlig ikke i tider som nå. Det opplever vi heller ikke at det blir. Den åpenheten myndighetene har vist, gir stor tillit til prosessen. Det er ført til en åpen debatt i samfunnet om kostnad og nytte.

Selv Datatilsynet, som i Norge er svært restriktive, har gitt sin tommel opp for appen. Tilsynet begrunner dette med åpenhet og forutsetter god informasjon til brukerne, men presiserer at de følger nøye med. Det er betryggende. Folk flest er også positive. Undersøkelser gjort rett før påske, viser at 64 prosent av oss er positive til å bruke en slik app. 56 prosent sa det var sannsynlig at de faktisk ville laste ned og benytte seg av den. Da er man svært nær Folkehelseinstituttets mål om at 60 prosent skal bruke den for god effekt.

Det er vedtatt tydelige begrensninger. Det grunnleggende er at den er frivillig å bruke. Det er selvsagt også avgjørende at all informasjon slettes etter 30 dager, og at det er forbudt å bruke dataene til andre formål enn å spore smitte.

Det er gode grunner for å ha tillit til rammene og begrensningene. Men det vil være katastrofalt for tilliten hvis man lanserer for tidlig og uten den helt nødvendige testingen og sikkerhetskontrollen. Det er ingen hast. Landet har gjort enorme investeringer i å stoppe smitten. Dette har kjøpt oss tid. Tida må brukes slik at teknologien får en reell sjanse til å hjelpe oss. Fungerer appen, med de fundamentale kravene til informasjonssikkerhet, vil det være et avgjørende steg mot en normalisert hverdag.