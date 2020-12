Siv Jensens prosjekt slår sprekker.

Hun er ute av regjering, på meningsmålingene gjør hun det elendig og Oslo-partiet har falt henne i ryggen. Landets største avis skriver at Jensen er «omgitt av idioter».

Ukas navn i norsk politikk har ikke vært budsjettkameratene eller Trygve Slagsvold Vedum, men fylkesleder for Fremskrittspartiet i Oslo, Geir Ugland Jacobsen. Kontroversene har stått i kø for den uttalte nasjonalisten helt siden han ble valgt i februar i år. Utad har han tatt oppsiktsvekkende standpunkt i innvandringspolitikken, klimapolitikken og utenrikspolitikken.

Men verre for partiet er det at han åpent har utfordret partiets leder.

I sommer stilte han spørsmål ved om Jensen skal ha førsteplassen på stortingslista. Onsdag skrev Dagsavisen at Jacobsens ledergjerning skulle diskuteres i et hemmelig, ekstraordinært fylkesstyremøte. En eksklusjon av egen leder var på dagsorden. Lokallaget konkluderte ikke og saken gikk tilbake til partiets sentrale organisasjonsutvalg. Utvalget har formulert en skriftlig anklage og mener Jacobsen har gått ut over sine fullmakter som leder.

Det hevdes at han har undergravet partiledelsen og at dette er «sterkt kritikkverdig».

Oslo-partiet har lenge vært en tikkende bombe under Siv Jensen. Trioen Jacobsen, Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har ivret for en mer ytterliggående politikk. Partiet vedtok på forrige årsmøte at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn». Nå prøver partiet å desarmere opprøret i Oslo ved å ta ut Jacobsen.

I sommer tok flere fylkeslag til orde for å legge ned Oslo Frp.

Geir Ugland Jacobsen ble valgt til fylkesleder i slutten av februar med partileder Siv Jensen i salen. Partidemokratiet har talt og pekt på ham som leder. Indre strid kan være plagsomt, utfordring av leder og kurs utidig, men uenighet må aksepteres i et demokratisk parti. Striden om Jacobsens stil og utspill er et uttrykk for at Fremskrittspartiet sliter i voldsom motgang. Frustrasjonen vokser i hele organisasjonen. Når krybben er tom, bites hestene.