275.000 barn i Norge går i barnehage. Over 90 prosent av norske barn har sin hverdag i en privat eller offentlig barnehage. De fleste av dem elsker det. Alle trenger det. I barnehagen får de omsorg, vennskap og pedagogiske utfordringer.

Koronakrisa har vært utfordrende for oss alle. Hvordan den har påvirket barna våre, vet vi lite om. Men vi vet at barn liker sine rutiner. De liker at ting er som de alltid har vært. Opplevelsen av unntakstilstand kan ha preget dem mer enn vi tror. Derfor er det viktig og riktig at barnehagene åpner igjen i dag. Barna må få tilbake hverdagen sin.

Mange foreldre er skeptiske. Det er det lett å ha forståelse for. Vi har vært et samfunn i frykt, og å sende avkommet ut i samfunnet igjen som de første, er på mange måter ikke intuitivt. Det strider mot foreldreinstinktet.

Men vi må stole på de anbefalingene vi får. Myndighetene har hatt rett til nå. Tiltakene som er vedtatt og gjennomført, har gjort at samfunnet vårt har kontroll på smitten. Norge er ett av de landene i verden som mest effektivt har evnet å slå ned koronaviruset. Dette må omsettes i tillit, også når det gjelder å sende barn i barnehage og neste uke de minste på skolen.

Alt vi gjør er av eksperimentell natur siden vi aldri før har opplevd en slik situasjon. Men myndighetene vil følge tett med på barnehageåpningen. Skulle det vise seg at smitten utvikler seg i strid med faglige antakelser, tar vi det for gitt at det raskt tas affære og at tilbudet stenges ned igjen. Det har erfaring vist oss at vi klarer.

De faglige rådene er tydelige: Det er trygt å starte opp igjen forsiktig. Barn blir ikke sjuke av viruset. Det er lett for oss å slutte oss til barneombud Inga Bejer Enghs ord om å lytte til fakta, ikke frykt.

I denne korona-sammenhengen er barna de mest robuste. Og de er kruttsterke, små symboler i sine parkdresser på at normaliteten så vidt er på vei tilbake.