Reaksjonær ungdom

Senterungdommens helt ferske leder presenterte seg denne uka på NRKs Politisk kvarter med å bli sitert på at han var lei klimapolitikk og piss lei av SV. Førsteinntrykk er som kjent viktig, du får bare én sjanse.

Nils Forren brukte sin på å undergrave egen regjerings klimapolitikk og slå en kile inn mellom krefter som må samarbeide hvis rødgrønn side skal beholde makta etter valget neste år.

Ungdom er mer bekymra for næringslivets konkurranseevne enn klodens bæreevne

Det er dobbelt mørkt. Holdningen til SV er giftig arvegods fra moderpartiet. Mer illevarslende er signalet om at ungdommen, mens hans egen regjering og utviklingsminister Anne-Beathe Tvinnerheim har kjempet for framtida deres under klimatoppmøtet i Baku, er lei av det han kaller symbolpolitikk − av «klimapolitikk som ikke fungerer».

Forren vil ha mer olje og kull, samt gruvedrift på havbunnen, og hevder ungdommen er lei av dyre tiltak. Uten at han peker på hva som burde vært gjort isteden. Det kjempes nå en fortvilet kamp på mange fronter og med mange midler for å stagge klimaendringene. Alle er frustrert over at effekten ikke er større, over at det tar så lang tid, at krisa ikke avtar. Men svaret er ikke å erklære seg lei. Det er ikke konstruktivt. Heller ikke å anerkjenne problemet, men avvise alle løsninger, kommer høyt på lista over gode bidrag til debatten.

Det er når ungdommen blir reaksjonær som Forren, at alarmen må gå for fullt. Når ungdom er mer bekymra for næringslivets konkurranseevne enn klodens bæreevne, er det virkelig fare på ferde. Hvem skal være kompromissløse for framtida om ikke de som skal leve i den? Er det virkelig ungdommen som skal være bekymra for at det blir for dyrt å redde kloden? Det er misforstått på en helt ny skala.

Senterpartiets ungdomsorganisasjon er nå på linje med Fremskrittspartiet, som flyr høyt på meningsmålingene med billig populisme om at klimatiltakene er symbolpolitikk. De bruker samme retorikk. Og Forren klarte talende nok, på spørsmål på direkten, ikke å skille egen klimapolitikk fra Fremskrittspartiets. Det var dette med førsteinntrykk, da.

Det er et svært foruroligende trekk i vår tid at ungdom og høyrepopulister finner sammen i det enkleste av alle svar: Gi faen.

Leder: Klimatoppmøtet i Baku går mot slutten. Heller ikke denne gangen redder vi kloden (+)