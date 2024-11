Atter et klimatoppmøte

Det har blitt en nesten årviss tradisjon: Siden 1995 har verdens toppledere, lobbyister og aktivister møttes til FNs klimatoppmøte, eller Conference of the Parties (COP), der partene er landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon. Årets utgave har fått navnet COP 29 og arrangeres i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan, en storprodusent av fossilt brennstoff.

Heller ikke denne gangen er det grunn til optimisme.

Nå går møtet mot slutten. Er vi nærmere en løsning på klimakrisen enn vi var før 11. november, da toppmøtet ble innledet? Svaret på det er dessverre nei. Heller ikke denne gangen er det grunn til optimisme, tross alle store ord og fagre løfter.

Snarere har årets COP avstedkommet flere kritiske røster enn vanlig. En gruppe som inkluderer alt fra FNs tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon til tidligere statsledere og framtredende klimaforskere, slår i et brev til FN fast at klimatoppmøtene ikke lenger lever opp til formålet. Gruppen ønsker seg hyppigere møter, at lavinntektsland får en større og viktigere rolle, og vil stille strengere krav til vertsnasjoner. Flere er også kritiske til at fossilindustrien tar så stor plass. 1700 oljelobbyister har deltatt i Baku – flere enn delegatene fra verdens mest sårbare nasjoner.

Kort oppsummert går kritikken mot COP-møtene ut på at det settes av for lite penger til tiltak som virkelig monner, at konkrete avtaler og tidsfrister stadig blir utsatt, og at partene kommer til enighet om for få konkrete løsninger.

Og i bakgrunnen lurer Donald Trump. I sin forrige presidentperiode tok Trump USA ut av Paris-avtalen, som ligger til grunn for mye av det internasjonale klimaarbeidet. Han lover å gjøre det samme også denne gangen. Det gjør klimatoppmøtene til en enda mindre slagkraftig størrelse på en jordklode som skriker etter klimakutt. Uten verdens mektigste land og største økonomi i folden, blir den nedsettende beskrivelsen prateklubb om klimatoppmøtene enda mer treffende.

Lite synliggjør denne maktesløsheten bedre enn at den albanske statsministeren Edi Rama la bort sin forberedte tale under klimatoppmøtet og heller kom med et hjertesukk fra talerstolen. «Folk bare fortsetter som før, og våre taler, fylt med store ord om å bekjempe klimaendringene, forandrer ingenting», sa Rama.

Det er dessverre ord vi lett kan stille oss bak. Det er lite som tyder på at verdens folk og ledere er klare for å gjøre det som kreves for å komme i mål med avtalte og helt nødvendige klimakutt. Men vi kan ikke gi opp. Neste år arrangeres COP 30 i Brasil. Vi får drømme om at det møtet vil lykkes bedre.

