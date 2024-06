Et kyss i natten

7. mai i år holdt forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) en tale på en forskningskonferanse i Oslo sentrum. Etter talen deltok han på en middag sammen med flere ansatte i departementet han leder, før kvelden ble avsluttet på uteserveringen til en bar. Her skal Hoel og en kvinnelig ekspedisjonssjef ha «klinet», etter at resten av selskapet hadde dratt hjem.

Journalister skal ikke være moralens voktere.

Slik beskriver Aftenposten saken. Både statsråden og ekspedisjonssjefen innrømmer det som skjedde. «Dette var en uprofesjonell hendelse i en ellers profesjonell relasjon», sier Hoel. «Slikt skal ikke skje mellom statsråd og ekspedisjonssjef. Det har ikke skjedd før og kommer ikke til å skje igjen», sier kvinnen.

Med det burde denne saken være ute av verden – i den grad den overhode er sak for offentligheten.

Hoel får kritikk fordi han ikke varslet sjefen sin, statsminister Jonas Gahr Støre, før han ble kjent med at Aftenposten snuste på saken. Det stilles også spørsmål ved om dette kan være en Me too-sak, der maktforholdet gjør at den ene parten følte seg presset til å være med på leken. Noen har sågar hevdet at dette kan gjøre Hoel sårbar for utpressing fra utenlandsk etterretning.

Det er å dra det som skjedde mellom statsråden og ekspedisjonssjefen altfor langt.

Saken er pinlig og lei for de to involverte, spesielt siden statsministeren så seg nødt til å innføre et «klineforbud» etter at nå avgåtte kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ble avslørt i en lignende sak i fjor sommer. Mer er det likevel ikke i denne saken, om det som har kommet fram hittil er den fulle sannheten.

Mediene skal grave i og skrive om maktmisbruk. Ofte er det relevant å skrive saker som går på maktpersoners gjøren og laden, også når det kommer til privatlivet. Men vi kan ikke se at det er tilfellet her.

Når dette kan bli en mediestorm, sier det dessverre mye om vår offentlighet. Vi er i ferd med å få en sladrekultur når noen tydeligvis mener at episoden mellom Hoel og ekspedisjonssjefen er verdt å tipse mediene om – og når Aftenposten velger å lage en sak av det.

Like viktig som å jakte på avsløringer og maktmisbruk, er det at mediene kan skille skit og kanel. Det har ikke skjedd her, etter vår mening. Resultatet er en unødvendig uthenging av to mennesker som har henfalt til dumheter i et øyeblikks svakhet, med potensielt store konsekvenser for deres privatliv.

Journalister skal ikke være moralens voktere. Av og til er et kyss i natten bare et kyss i natten. Det ser ut til å være tilfelle her.

