Sammen er vi sterkere

Tirsdag inngikk Norge og EU en ny avtale om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Det er en logisk forlengelse av et stadig tettere samarbeid om støtte til Ukraina, felles treningsoperasjoner og tiltak for å øke produksjonskapasiteten av forsvarsmateriell i Europa. Bakgrunnen er selvsagt Russlands fullskala invasjon av Ukraina vinteren 2022.

Trump er uforutsigbar, noe han beviste til fulle i de fire årene han styrte USA.

Avtalen er gode nyheter. Norge er et lite land, og vi har ikke annet valg enn å samarbeide med naboer og allierte for å forsikre oss om at vi har den nødvendige kapasiteten til å avskrekke potensielle fiender.

Avtalen ble undertegnet i Brussel tirsdag kveld av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og EUs utenrikssjef Josep Borrell. Den er et sterkt signal om at Norge og resten av EU står samlet i forsvaret av demokrati og folkerett, og i kampen mot Russland aggressive krigføring, både på bakken i Ukraina og den mer subtile, såkalte hybride krigføringen som forsøker å undergrave samholdet og samarbeidet i vestlige land.

EU er i ferd med å inngå lignende avtaler med en rekke andre land, som Australia, Japan, Sør-Korea og Canada. Det vil styrke den demokratiske alliansen i en verden der autokratene står stadig sterkere.

Det er ingen tvil om at det fortsatt er Nato som er den store garantisten for norsk sikkerhet, noe forsvarsminister Bjørn Arild Gram var nøye med å understreke da avtalen med EU ble signert. Nato har da også bare blitt viktigere – og mektigere – i etterkant av krigen i Ukraina. Når både Sverige og Finland nå er i folden, er Nato også et godt utgangspunkt for et tettere nordisk forsvarssamarbeid.

Det er likevel et faktum at ingen riktig vet hva som vil skje med Nato framover. Alliansen er helt avhengig av at USA beholder ledertrøya. Et splittet USA gjør at amerikansk politikk er uforutsigbar. Det vil være risikabelt å sette alle kortene på at Nato fortsatt vil garantere for Norges sikkerhet.

Det er fornuftig av Norge å søke etter andre partnerskap blant venner og allierte. Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen har knyttet verdens demokratier tettere sammen – og Norge tettere på EU. Det er det ikke alle i Norge som setter pris på, men det er vanskelig å se at vi har noe annet valg. Sammen er vi sterkere.

