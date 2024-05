Israels ulykke

Det er blitt advart mot en israelsk offensiv mot den palestinske byen Rafah i lang tid. Søndag angrep israelerne en teltleir med flyktninger.

Forrige uke påla den internasjonale domstolen Israel å umiddelbart stanse alle militære offensiver mot Rafah, lengst sør på Gazastripen. Israel måtte også sørge for åpne grenser slik at nødvendig hjelp kommer inn. Byen og området rommer flyktninger fra krigens overgrep, som har lagt store deler av Gaza i ruiner.

Avslører krigsmakten Israels natur

Fredag het det fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor at «Israel har ikke og kommer ikke til å utføre noen militæroperasjoner i Rafah-området som skaper levekår som kan føre til ødeleggelse av den palestinske sivilbefolkningen».

Søndag bombet Israel likevel uskyldige sivile i en flyktningleir. Minst 45 mennesker skal ha blitt drept i angrepet, som har utløst en forhøyet grad av fordømmelse. Israel gir åpenbart blaffen i Den internasjonale domstolen ICJ, i internasjonal orden, og kalte angrepene mot Rafah generelt selvforsvar.

Den globale vantroen over at Israel med overlegg har angrepet en flyktningleir er stor, og det har skapt stort sinne. Selv Israels leder Netanyahu har måttet innrømme at hans styrker har gått for langt. Han kaller det «en tragisk ulykke» og hevder at bombingen skal etterforskes. Dette er kun å avlede ubehagelig oppmerksomhet. Vekk fra det utilgivelige, fra en handling blottet for all ære og anstendighet.

Angrepet var ingen ulykke. Ingen feil, ingen glipp, ingen tabbe, intet uhell. Det var en overlagt handling for å ramme to Hamas-ledere. Og som en konsekvens av Israels jakt på disse, ble mange uskyldige mennesker drept. Det var ingen ulykke, men resultatet av iskald kynisme som avslører krigsmakten Israels natur.

