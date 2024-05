Eide ber FNs sikkerhetsråd gripe inn for å stanse krigen i Gaza

– Sikkerhetsrådet skal ha et hastemøte i kveld og jeg gjentar min sterke oppfordring til Sikkerhetsrådet om å være seg sitt ansvar bevisst og gripe inn. Situasjonen er uholdbar, og krigen må stanse, sier Eide i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Han viser til at Norge har advart på det sterkeste om konsekvensene et angrep mot Rafah vil få for palestinerne som befinner seg i byen.

Uttalelsen kommer like etter at palestinske helsemyndigheter meldte at over 20 mennesker er drept i enda et israelsk angrep mot en teltleir for internt fordrevne vest for Rafah by.

Angrepet ble gjennomført bare to dager etter at minst 45 mennesker ifølge palestinsk Røde Halvmåne ble drept i et lignende angrep.

– Vi fordømte i går angrepet mot en teltleir der mange sivile ble drept og forventer at hendelsen granskes slik statsminister Netanyahu har lovet. Det er ingen trygge steder i Gaza. I mer enn sju måneder har befolkningen levd under forferdelige forhold, sier Eide, som også viser til at Den internasjonale domstolen (ICJ) har krevd umiddelbar stans av militæroffensiven.

