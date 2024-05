Illevarslende fra Israel

Det sies ofte i forsvar for Israel at det er det eneste demokratiet i Midtøsten, og en siste utpost for vestlige verdier.

Derfor er det så illevarslende at den israelske høyreregjeringen i helga vedtok å forby den arabiske nyhetskanalen Al Jazeera. I første omgang i 45 dager, og det er gitt orde om å beslaglegge kanalens utstyr. Dette er et alvorlig angrep på ytrings- og pressefriheten i landet.

Et nedslående bilde på det israelske samfunnets retning

Landet tar nå et stort steg i autoritær retning ved å ta den engelskspråklige Qatar-baserte nyhetskanalen av lufta. Påstanden er at kanalen undergraver nasjonal sikkerhet ved å være talerør for Israels fiende Hamas. Sannheten er at den israelske regjeringen verken ønsker kritikk av landets krigføring eller ha en opplyst opinion i eget land.

Kanalen har spilt en viktig rolle i pressedekningen av krigen på Gazastripen. Den er i dag ett av få medier som fortsatt har journalister og fotografer inne i det palestinske området, og har mistet flere av sine til krigshandlingene.

Den israelske regjeringen høster nå unison kritikk. Internasjonale presse- og menneskerettighetsorganisasjoner anklager statsminister Netanyahu for direkte å angripe pressefriheten. Også norske myndigheter og FN har kritisert Israel.

Det er forstemmende at Israels regjering har gått til et slikt skritt under dekke av nasjonal sikkerhet. En fri presse er en selvsagt forutsetning for et moderne, liberalt demokrati. Israels steg er svært urovekkende, men føyer seg inn i en rekke av reaksjonære tiltak. Netanyahus forsøk før krigen på å kontrollere israelsk høyesterett var dessverre bare et tegn i tida.

Forbudet mot Al Jazeera tegner et nedslående bilde på det israelske samfunnets retning. Det svekker troen på at det er reell vilje i dagens israelske ledelse til varig fred og en bærekraftig tostatsløsning.

