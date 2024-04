Borten Moes selvskudd

Ola Borten Moe, inntil i sommer statsråd i Norge, men fortsatt sentral profil for et av regjeringspartiene, inntok torsdag rollen som hauk i norsk offentlighet. «Israel må sørge for at Iran ikke slår til igjen», sier han til Dagens Næringsliv. Signalene vil fanges opp langt utover landets grenser.

Samtidig som et samlet verdenssamfunn advarer Israel mot å hevne helgens angrep, sier Borten Moe til DN at han støtter en kraftfull reaksjon og at Irans atomvåpenkapasitet må slås ut: «Det vil i så fall gjøre verden tryggere», sier Senterpartiets tidligere nestleder.

Krig i Midtøsten vil få lokale, regionale og globale følger, og uforutsigbare konsekvenser

Borten Moe, som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, oppfordrer Israel til å svare på Irans angrep, selv om dette meget mulig vil eskalere konflikten. Dette er stikk i strid med alle offisielle norske signaler til Israel.

Borten Moe argumenterer med at Iran er et forkastelig regime. Det er det ingen tvil om, men prestestyret i Teheran bør styrtes fra innsiden. Man må være veldig forsiktig med å tro på at angrep alltid er det beste forsvar. Israel har vist på Gaza at de slår til med knusende makt for å sende overtydelige signaler til sine fiender. Et israelsk angrep mot Iran vil nesten med sikkerhet utløse en ny respons.

En slik spiral, som vil kunne ende i fullskala krig der vår viktigste allierte USA kan bli trukket inn, er det Borten Moe er villig til å risikere. En oppfordring til krig er rent ut uansvarlig. Krig i Midtøsten vil få lokale, regionale og globale følger, og uforutsigbare konsekvenser.

Israel har bekreftet at de skal svare på Irans angrep. Netanyahus regime kan fortsatt vinne den moralske duellen i vestens øyne− og komme styrket ut av konflikten med Iran – hvis den militære responsen er smart og effektiv istedenfor brutal og blodig.

Derfor er det lite konstruktivt og kanskje farlig at vestlige, moderate politikere som Borten Moe, hausser opp stemninga og hyller israelsk maktbruk.

