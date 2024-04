Vedums dårskap

«Hyttebyggingen må strammes inn, mener regjeringen». Slik lød NTBs omtale da regjeringen rett før påske la fram forslag til nye retningslinjer for «arealbruk og mobilitet» etter plan- og bygningsloven.

Forståelsen av planen som nå er ute på høring, var altså at Arbeiderpartiet/Senterpartiet-regjeringen vil stramme inn hyttebyggingen i norske kommuner. Blant annet var ønsket at det skulle bli vanskeligere å bygge ut nye hyttefelt. Kommunene måtte ta mer hensyn til klima og energi. Budsjettpartner SV har sågar foreslått forbud mot nye hyttefelt.

Vedum brukte påsken til å spre et helt annet budskap

«Vi kan ikke bygge ned naturen over tregrensen, der naturen er veldig sårbar. I pressområder med mange hytter mener vi at man skal fortette», uttalte stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen.

Det kunne se ut som om regjeringen ville ta tak i en hyttebygging mange mener har gått for langt, og som legger for stort beslag på urørt natur. Og at regjeringen mente alvor med å følge opp de internasjonale forpliktelsene Norge har gjort for vern av naturen.

Likevel brukte Senterpartiet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum påsken til å spre et helt annet budskap. Stikk motsatt, faktisk: «Bygg flere hytter», siteres han på i VG i et helt overlagt utspill i hyttehøytiden. Finansministeren skal ifølge avisa være lut lei kritikk av norsk hytteutbygging. Mens regjeringen han sitter i, og er nestleder for, altså skal «stramme inn».

Les også: Vi kan ikke fortsette å mate på med tømra slott, skriver Lars West Johnsen

Senterpartiet tar feil i sak. Men helt uavhengig av hva man mener om hytter og natur, er det oppsiktsvekkende at regjeringen ender i en slik spagat. Det gir vann på mølla for dens mange kritikere. Og det er virkelig grunn til å spørre om de to partiene i det hele tatt snakker sammen når man ender opp med en slik kommunikasjonsstrategi.

En vilt populistisk utspill fra Senterpartiet som bygger opp motstand mot regjeringens foreslåtte plan, bidrar ikke til en sterkere regjering. Det er heller ammunisjon til de som hevder at motsetningene er for store innad og at særlig Arbeiderpartiet tynges av sin følgesvenn.

Vedums bevisste hytteutspill styrker kanskje Senterpartiets grep om egen base av mektige jordeiere i distriktene og bønder med utmark, men bidrar ikke til å trygge publikums oppfatning om en regjering som har kontroll.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen