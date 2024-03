Amundsens idioti er ikke en sak for politi

Det er ingen tvil om at flere av skriveriene til Per-Willy Amundsen (Frp) på Facebook er grove. Han skriver blant annet at arabere har for vane å drepe mennesker og at «islam har en hel gjeng psykopater som dreper», og benyttet kvinnedagen 8. mars til å gratulere «alle kjedelige kvinnemennesker som bidrar til å holde menn tilbake» – og langt grovere saker.

Vi vil hevde at politiske utspill best møtes i offentligheten.

Dette er langt utenfor folkeskikken, og enda lenger unna hva som er akseptabelt i det offentlige ordskiftet. Om vi legger til at Amundsen var justisminister i Erna Solbergs regjering, falmer bildet av Frp som et parti blant andre. Dette er helt uakseptabel retorikk.

Skriveriene må få konsekvenser, og det har de også fått. Per-Willy Amundsen har trukket seg som leder av justiskomiteen på Stortinget. Frp vurderer ytterligere sanksjoner. Det skulle bare mangle.

Amundsen er også anmeldt til politiet for sine bidrag til å dra den politiske debatten ned i søla. Her synes vi det er vanskeligere å henge med.

Det er fullt mulig at noen av Amundsens ytringer kan være brudd på straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Vi vil likevel hevde at politiske utspill, uansett hvor lavmål de måtte være, best møtes i offentligheten.

Per-Willy Amundsen har møtt stor motstand fra politikere og en så godt som samstemt offentlighet, og utspillet har fått politiske konsekvenser. Også hans eget parti tar avstand fra det Amundsen liret av seg om muslimer, arabere og kvinner. Det er slik en offentlig samtale skal fungere.

Ved å blande politi og straffelov inn i saken, drar man saken ut av den offentlige debatten og inn i rettssalen. Det er uheldig, og kan dessuten gi inntrykk av at dette er et helt særskilt tilfelle. Det er det dessverre ikke. Frp-politikere har i flere tiår bedrevet slike overtramp med ujevne mellomrom.

Heller enn å følge straffesporet, vil vi holde saken i offentlighetens strålelys. Kanskje kan vi da også få svar på spørsmålet om hvorfor slike utspill altfor ofte kommer fra Frp-hold. Er det uhell og tilfeldigheter, eller kan det tenkes at tidligere justisminister Per-Willy Amundsen faktisk mener det han skriver?

