Global skatt for de rikeste

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er oppglødd etter møtet med toppolitikere på G20-møtet i Brasil. Der ble det, til manges overraskelse, diskutert hvordan verdens superrike kan skattlegges hardere gjennom en ny global formuesskatt.

«Den globale debatten nå handler ikke om at de rikeste skattlegges for mye, men om hvordan man kan skatte dem mer. Og da ser man til Norge», sier finansministeren til Klassekampen. Forrige uke var Vedum på G20-møtet i Brasil, hvor Norge deltok som gjesteland på forumet for verdens mektigste land.

Løsningen er en global formuesskatt.

På møtet ble Norge viet større interesse enn det Vedum på forhånd hadde sett for seg. «Alle var veldig opptatt av den norske formuesskattemodellen», sier Vedum og poengterer at deltakerne på møtet ville høre mer om Norges veldig omfordelende skattesystem. Brasils finansminister la nemlig opp til en diskusjon om en global formuesskatt.

Finansministeren sier at Norge støtter en global formuesskatt, men han innrømmer at det kan ta tid å få ideen realisert til noe konkret. Lyspunktet er at det ifølge Vedum er bred enighet om problembeskrivelsen. Utfordringen er at en stor andel av verdens rikeste kan skatte under 0,5 prosent, mens en vanlig arbeidstaker skattes med 40 prosent.

Tenketanken EU Tax Observatory har foreslått å innføre en global formuesskatt på 2 prosent. 2 prosent synes Vedum er for drøyt. Det hører med til historien at den norske formuesskatten er på 1,0 prosent og 1,1 prosent for verdier på over 20 millioner.

Den norske formuesskatten har imidlertid sine svakheter, og det er nettopp fordi den er særnorsk. Formuesskatten her til lands rammer bare nordmenn, mens utenlandske bedriftseiere går fri. Løsningen er altså en global formuesskatt. Men den norske formuesskatten har også en positiv side, for den er sterkt omfordelende.

Dersom vi fjerner formuesskatten, vil vi få flere nullskattytere i Norge. Det er en effekt som til og med Høyre-leder Erna Solberg innrømmer. Hun berørte i 2011 denne problemstillingen i sin bok «Mennesker, ikke milliardærer». Solberg garanterte da at partiet under hennes ledelse «ikke vil bli med i en regjering som aksepterer at folk blir nullskattytere».

«Det er et globalt problem når noen er enormt rike og ikke bidrar», sier den norske finansministeren. Vi er hjertens enig med Vedum. Her snakker vi om de superrike rundt om i verden. La oss heve blikket og tenke globalt.

