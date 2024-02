En tragisk ulykke

Onsdag kveld styrtet et helikopter i havet utenfor Sotra i Vestland fylke. Seks mennesker havnet i det iskalde vannet, hvor de ble liggende i rundt 50 minutter før de ble berget. Torsdag ettermiddag er en kvinne i 60-årene bekreftet omkommet. En passasjer er kritisk skadet, en annen alvorlig skadet, mens de tre andre er lettere skadd.

Dette er en brutal påminnelse om at offshoreindustrien er forbundet med farer.

Det er snakk om den mest alvorlige helikopterulykken i oljeindustrien siden 13 mennesker mistet livet i en styrt ved Turøy i 2016.

Framover vil vi lære mye mer om årsakene til ulykken, og om hvem og hva som eventuelt har ansvaret. Men allerede nå kan vi trolig slå fast at det kunne ha gått enda mye verre. Ulykken utenfor Sotra viser nemlig i all sin tragedie at god beredskap kan redde liv. Uten at vi skal forskuttere noe, er norsk beredskap i slike situasjoner av høy kvalitet.

Å styrte i et helikopter utenfor kysten av Norge i februar er en grusom skjebne. At flere av de seks om bord overlevde i kulden og mørket, kan se ut som et lite mirakel – men er det ikke. Det handler om å være forberedt på at det verste kan skje.

Hovedredningssentralen (HRS) ble varslet om ulykken klokka 19.41, da nødpeilesenderen om bord gikk av. En time senere varslet HRS at de hadde begynt å heise opp personer fra sjøen. Det var da meldt 3,6 meter høye bølger i området.

Flere fartøy og etater var involvert i redningsarbeidet. Kystvaktskipet KV «Sortland» deltok i aksjonen. Luftforsvaret var i området, og redningsskøytene «Kristian Gerhard Jebsen II» og «Bjarne Kyrkjebø» rykket ut, sammen med losbåt og ambulansebåt. De måtte foreta umulige valg: Da redningshelikopteret Sola hadde fått fem mennesker om bord, meldte besetningen ifra til HRS at de ikke hadde drivstoff til å plukke opp sistemann. Sistemann i vannet ble siden plukket opp av et annet redningshelikopter.

Sammen klarte likevel redningsmannskapene å redde flere menneskeliv under vanskelige forhold. Det er en uvurderlig innsats.

Vi kan aldri fjerne alle farer. Men vi kan redusere dem ved å sørge for god beredskap.

