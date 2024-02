Trusselen fra allmuen

Det kan virke som en overlevning fra fortiden. «Dikterhøvdingene» i Den norske Forfatterforeningen (DnF) går hardt ut mot at også nykommeren Forfatterforbundet skal få være med å bestemme hvem som skal få statlige stipend til skjønnlitteratur.

Bakgrunnen er at Stortinget har varslet endringer i komiteene som deler ut Statens kunstnerstipend. Endringene vil gi flere organisasjoner som representerer kunstnere og forfattere en plass ved bordet. I dag er det Det litterære råd som har ansvaret for å dele ut stipendet til forfattere. Rådet oppnevnes av DnF.





Et opprop underskrevet av 72 medlemmer i DnF har blitt heftig debattert i det litterære Norge etter at det ble publisert under tittelen «Framtida til norsk litteratur står på spel» i VG i januar. I høytidelige ordelag tegnes det sammenhenger mellom DnFs rolle i dagens ordning og kvaliteten på litteraturen, som kulminerte med Nobelprisen til Jon Fosse i fjor høst. DnF-forfatterne frykter en forflatning om Forfatterforbundet får større innflytelse.

Det er sant at DnF, som ble stiftet allerede i 1893, har en stolt historie, og at stipendordningene for litteratur har spilt en avgjørende rolle i å sørge for levelige vilkår for flere forfattere enn dem som kan leve av boksalget. Her har DnF spilt en viktig rolle som portvokter for litterær kvalitet, og som fordeler av godene.

Der vi skiller lag med Den norske Forfatterforeningen er i den indirekte nedvurderingen av Forfatterforbundet, som ble stiftet så sent som i 2018, som et LO-forbund. DnF har strenge og kvalitetsbaserte opptakskrav. Forfatterforbundet lar alle som har gitt ut en skjønnlitterær bok, bli medlemmer.

Når DnF kjemper imot å la det unge forbundet få større plass av hensyn til den litterære kvaliteten, er det vanskelig å ikke lese dette som et angrep fra det privilegerte parnasset mot mindre etablerte kolleger. Det smaker ikke veldig godt – men det er jo aldri lett å miste privilegier.

Vi deler DnFs krav om at litterær kvalitet må ligge til grunn for utdeling av forfatterstipend. Vi stiller oss likevel bak forslaget – som trolig vil få flertall på Stortinget – om å la de to forbundene dele på retten til å fordele stipender, basert på tydelige retningslinjer og kriterier for litterær kvalitet.

Dette er helt sikkert: Norsk litteratur tjener ingenting på en langvarig strid om hvem som skal få være med å fordele godene. Vårt enkle forslag er følgende: Forfattere, foren eder.

